東京奧運落幕，台灣奪下史上最佳的2金4銀6銅成績。能如此突飛猛進，其實，代表隊背後有著運動科學輔助，讓選手與教練如虎添翼，也催生了這次奧運賽事佳績。

相比於2016年里約奧運台灣拿下1金3銅，本屆東京奧運獎牌數暴增三倍，排名前進至世界第34名，是有史以來奧運最佳成績。

為何奧運成績能突飛猛進？原來這五年多來，台灣運動科學的應用能力大幅提升，教練團更以有效的訓練、防護、情蒐方法為實力加值，讓選手在賽場上每一個動作，都是最極致表現。

舉例來說，59公斤級舉重金牌郭婞淳的教練，靠著AI視覺分析，抓出槓鈴高度與加速度等數據，藉此優化動作，突破過往而展現最佳成績。

精密的生理、生化分析與營養計畫，也讓柔道銀牌楊勇緯在柔道延長賽中，靠著高人一截的體力，保持對戰優勢。

運動科學輔助，讓這些天賦異稟的選手，更能有效發揮最大優勢，而綜理相關業務的，則是國家運動訓練中心運動科學處。

因手握情蒐、訓練方法等機密，國訓中心運科處向來低調，但五年多來加大力度推展業務，效果已在世大運、東奧等重大賽事顯現。

串連六大領域，做選手後盾

國訓中心運科處長何仁育表示，現今重視的肌力、體能訓練以往較不風行，有賽事時才臨時編組運科小組，教練也偏重傳統的生理與力學訓練，陸續才加入科技情蒐、營養學與心理學團隊，運動科學才慢慢被選手接受。

今非昔比，國訓中心內的運動科學訓練，已經形成了精密的回饋網絡：包含體能、醫療防護、生理、心理、營養、力學情蒐，全方位整合，以協助選手。

例如，團隊會取得各項生化指標，如選手的電解質、血紅素、微量元素等來得知訓練情形，反饋資訊給教練、營養師、體能訓練師、心理師擬訂計畫。

本次體操奪銀的李智凱就與國訓中心運科處緊密合作。

國訓中心營養師曾怡鈞指出，透過生化檢測，團隊得知李智凱過去熱量攝取不足，恐影響訓練與賽事體力。

下一步，是與選手溝通，建議賽前試著小幅補充營養，此舉取得選手正面回饋後，再讓訓練前也開始小幅補充，結果讓李智凱體力大進，一套體操動作間的休息時間，得以從40分鐘大幅下降到15分鐘。

楊勇緯也透過與運科處密切合作、提升體力，在與日籍選手高藤直壽延長賽第五分鐘時，體力仍然維持高檔，讓已顯疲態的高藤陷入苦戰。

又如拳擊賽，曾怡鈞指出，因量級關係需嚴控體重，但又要在一日數場賽事間，算好各選手所需的營養，「就跟賽車一樣，加油維修都是分秒必爭。」

因此，運科處的營養師們，得事先把選手村餐廳、訓練比賽場地、當地商店、能帶過去的的食物，都先研究透徹，規劃營養攝取計畫。

即時情蒐，看穿對手策略

由於人力擴編與科技應用，本次情蒐也更加到位。

運科處情蒐負責人邱永興表示，柔道、羽球、桌球、拳擊等賽事，運科處都做了很多情蒐，團隊與大學教授合作開發AI分析系統，也利用各類軟體蒐集數據，對手比完賽，就趕緊將數據報告給教練團參考。

邱永興指出，德國隊桌球好手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），今年3月靠著反手發右旋球，在職業賽擊敗林昀儒。

而國訓中心備戰東奧，情蒐團隊則統計了奧恰洛夫的得失分種類，並剪輯影片供教練參考。東奧一戰，林昀儒團體賽再度碰上奧恰洛夫，就成功復仇。

此外，國訓中心也積極採購了許多先進的情蒐儀器，例如近期所購買的「Trackman」系統，就能用雷達偵測鉛球的出手角度、距離、高度、速度等，有利於選手的訓練及情蒐。

除了國訓中心本身的計畫，科技部也在2018年開始的「精準運動科學計畫」中，補助桌球、羽球等項目。由大專院校教授接下計劃案，進行訓練、情蒐、器材等項目的開發，為運動員助攻。

北市大運動器材科技研究所特聘教授何維華，便因此開發出用AI技術分析槓鈴位置以及加速度的設備。

改良舉重地墊，降噪、低反彈

郭婞淳的教練林敬能便採用這套設備，驚喜發現「選手對教練的信任度更高了」。

過去教練只能模糊地對選手說「再近一點」「再快一點」，而現在有數據，就能精確掌握狀況，也能追蹤數據，比如舉起槓鈴的速度，更能追求重量極限，並降低受傷機率。

長期跟隊的學者何維華，觀察到舉重隊的需求，另外找上中科院，利用鞋墊材料，開發出低噪音、低反彈的舉重地墊。

原來，過去的舉重地墊槓鈴反彈高、次數多，且降噪效果不佳。槓鈴反彈及噪音，常造成選手與教練的小腿、聽力受到傷害。

但何維華團隊開發的地墊就解決了這個問題。「用戶」之一的林敬能指出，新地墊對避震跟減噪幫助很大，且日後訓練時，場地不再跟鐵工廠一樣吵（指槓鈴落地聲），心情也比較不煩悶了。

另外，科技部旗下的精準運科技化，除了舉重外，也開發自行車運動產品，另也有桌球、羽球的AI視覺分析情蒐系統。這些技術有望在功能陸續擴充、成熟後，應用於往後賽事，也有技轉民間商機可期。

運科拚扎根，關鍵在「人」

與其說是運動科學逐步成熟，何仁育卻認為，這五年來能取得成績的進步，關鍵還是在於「人」。

國訓中心在2015年法人化之後，決策更為彈性，也獲得較多預算，更大幅擴編了運科處，從約10人規模，如今跳增至60多人，更能施展手腳，細緻深入地幫助選手進步。

何仁育指出，運科處過去人力少，處於被動態勢，得先由選手與教練主動提出需求時，運科處才介入協助。

法人化帶來的人力擴編，加上國訓中心前執行長邱炳坤要求運科人員「不坐辦公室」：建立起隨隊制度，實地了解現場需求，才讓運動科學開始扎根在訓練中。

不過，導入運科輔助，也非人人埋單。有重視運科的教練，也有高度仰賴人為經驗的教練。

一位運科處職員透露，曾有一名外籍資深教練新獲應聘，運科處向其介紹透過測定CK值（肌氨酸激脢）的疲勞監控方法，卻只得到資深教練冷冷一句「（選手疲勞）我一眼就得看出來。」

運科處則沒放棄，持續隨隊陪伴、每週報告相關數據，逐漸與教練培養出默契。

兩年後的某一天，教練遞出的訓練計劃中，竟赫然新增了「CK值」做為一項指標，讓運科團隊備感欣慰。

運科處長期隨隊跟著教練，從冷淡到逐步建立信任的案例，在國訓中心屢見不鮮，也代表運科觀念已逐步落地，準備開花結果。

何仁育則表示，自己也要求同仁記錄運科導入案例，並開辦講習，與選手、教練持續交流心得。

運動科學專家、台師大運動競技系教授相子元觀察到，運動科學幾十年就在做，但是國訓中心運科處近年人力擴編，最大的改變是運科處職員開始主動參與並解決問題。

「這就是為甚麼2015之後，台灣整個競技成績拉上來，不管是（2017）世大運、（2018）雅加達亞運，還是現在（東奧），我覺得這是正向循環，」相子元說。

終極目標：國家運科中心

雖然運科處擴編，但目前人才缺口仍未充分滿足選手們的需求。以營養為例，12個重點奧運代表隊，只有三個營養師。

何仁育指出，運科處人員既有專業要求，而薪資福利恐不比外界，有留不住人才的疑慮，他很擔心「傳承會比較困難」。儘管處內有許多博士人才，但花很多時間處理行政事務，無法致力研究，將成果作為實務工作的後盾。

至於研究人力，比起眼下在大賽前組建的任務性組織「運科小組」，教練林敬能則認為，成立更高層級的「國家運動科學中心」，對體育發展更重要，能夠讓專業人員在情蒐、研究上累積經驗、回饋實務。

「各國奧運不只是競技實力，也比運動科學實力，」相子元說，世界運動獎牌排名前十的國家，基本上都有設立類似「國家運科中心」的機構，除作為賽事後盾，也有益於民間運動產業發展及國民健康。

相比國際，台灣仍然不算體育強國，但自2015年以來，國訓中心的能量節節攀升，不負所託，交出了一年比一年更亮眼的成績，光是本屆東奧獎牌，就超越了過去三屆奧運總和。

奧運落幕，目前國訓中心已開始積極備戰明年8月的成都世大運與9月的杭州亞運，而扎下運動科學根基的國家代表隊，未來賽事成績同樣值得期待。

本文作者：毛凱恩、白育綸

(本文摘自《遠見雜誌9月號423期》)