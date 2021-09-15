WHO日前首度斷言，新冠肺炎勢必流感化。與此同時，疫苗藥廠正緊鑼密鼓研發「複合疫苗」，民眾未來每年只要打1針，就能同時預防新冠肺炎跟流感。

藥廠莫德納（Moderna）宣布，他們正在研發一款「二合一」疫苗，可以作為新冠肺炎的追加針、同時具備流感疫苗的作用。也就是說，在未來，人們每年只需要打一劑疫苗，就能獲得雙重、甚至多重的保護力。消息一出，莫德納股價漲幅暴增逾6%。

根據新聞稿，這款代號mRNA-1073的疫苗，結合了莫德納現有的新冠疫苗技術，以及另一款正在研發的流感疫苗技術。藥廠希望，最終能把更多種類疫苗都合併成一劑，用同一針疫苗預防所有呼吸道相關的疾病，比如呼吸道融合病毒（RSV）等。

「我們相信，在這個市場中，莫德納可以成為先行者。」莫德納執行長班塞（Stephane Bancel）說：「如果我們確實能帶來一個高效、泛呼吸道傳染病都能使用的追加針劑，讓民眾每年接種，這會是非常巨大的商機。」

●精準醫療有前景 莫德納：新時代正要開始

莫德納疫苗兩劑接種後，效力數據斐然，12月就通過美國食品藥物管理局（FDA）授權，也取得歐洲藥品管理局（EMA）和世界衛生組織（WHO）的認證。根據Our World in Data統計，莫德納疫苗至今已在全球施打超過5403萬劑。

除了二合一疫苗，莫德納也說，他們正在研發一款代號mRNA-1365的小兒疫苗，能同時對抗RSV、人類間質肺炎病毒（human metapneumovirus）。「在一些罕見疾病的疫苗計劃中，我們在蒐集受試者上，也有相當進展；在癌症疫苗的試驗中，也已經採集到足夠的受試者。」

「我們相信，這還只是『資訊基礎藥物』全新時代的開始」班塞說。所謂的「資訊基礎藥物（information-based medicine）」，指的是透過大量醫療數據的分析，來為患者搭配最合宜的藥物治療方案，這也是精準醫療產業很重要的一部分。

●複合疫苗成趨勢 專家：效力有待科學證明

不只莫德納，有多家疫苗藥廠也在進行複合針劑研發。如使用次單位蛋白技術的諾瓦瓦克斯（Novavax），比莫德納更早一步宣布，他們已經蒐集到足夠的受試者，啟動結合新冠跟流感的疫苗試驗。更具亮點的是，Novavax說這支疫苗不是追加針，而是沒打過任何新冠疫苗、首度接種的人也能使用。

不過，由於Novavax先前爆出停產事件，目前還沒正式向美國FDA提交審核數據。而莫德納在新冠疫苗上，已經領先許多，外界因此更加看好。

美國傳染疾病學會（Infectious Diseases Society of America）專家巴維亞（Andrew Pavia）接受醫療媒體WebMD採訪指出，多種疫苗的結合是未來趨勢。

「近期，我們開始可以預見，新冠肺炎短期內不會消失，甚至可能會像季節性病毒、或持續存在的大型傳染病。我們必須同時對流感和新冠病毒擁有保護力，只接種1劑是很不錯的方案——沒人會想挨兩針，或為了打疫苗跑兩次。」巴維亞說。

不過巴維亞也指出，新冠病毒和流感病毒非常不同，具體效力還是得看研究數據的結果，「複合式疫苗效果好不好、副作用會不會太高，這些都仍有待科學來證明。」在複合疫苗問世之前，許多人也在煩惱一次施打兩種不同疫苗，會不會互相影響的問題。對此，美國CDC就建議，不同疫苗應至少間隔7天以上，以免互相干擾。