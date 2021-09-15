帕金森氏症好發於50歲以上中壯年人，「靜態時的顫抖」是典型的症狀之一，但在這個年紀的患者通常事業有成，或肩負家中經濟重任，倘若控制不了自己的手腳抖動，對自尊心可謂是一大打擊。

1名年約55歲的張先生左側下肢顫抖的症狀已近半年，且愈來愈嚴重，即使在家中如廁也顫抖得很嚴重，幾乎無法控制。

不僅如此，後來患者甚至坐著與太太聊天時也不自覺顫抖，加上他本身是企業負責人，白天在公司開會時只能任由手腳不停顫動，令他極為困擾，嚴重干擾生活。經過台北2家醫學中心透過核磁共振檢查，確診罹患帕金森氏症後，便積極服用帕金森氏症藥物，但手腳抖動症狀似乎未見改善。

●DBS開腦手術風險高 細胞間質療法讓患者如獲新生

收治這名患者的家佑診所院長侯泰宇醫師表示，回想起當初張先生來到診間時，臉上充滿失落又無助的模樣，患者曾猶豫是否要接受深層腦部刺激術（DBS），但由於這種治療是透過開腦手術，將晶片植入後進行長期電擊刺激的治療方式，考量相關風險性及預後的成效仍不穩定，還可能面臨感染或是腦出血問題因而卻步。

所幸過去1、20年來，侯泰宇醫師致力研究侯式細胞間質療法，針對帕金森氏症的病因機轉治療，張先生在完整接受侯式細胞間質療法約3個月，療程期間就無須再服用抗帕金森氏症藥物，療程結束後，患者親口告訴他「我的顫動好了將近99%」，張先生本人對於身體恢復自主的轉變感覺如獲新生。

現代醫學認為帕金森氏症是一種慢性神經退化性疾病，主要是由於腦內稱為「黑質」的部位出現退化，導致無法產生足夠的神經傳導物質—多巴胺，致使肌肉活動受到不同程度的限制，進而影響身體的活動能力。

許多帕金森式症患者服用藥物控制症狀，有時卻因服用藥量不斷增多，產生更明顯的副作用，但若選擇手術，又需要顧慮風險與併發症。侯泰宇指出，針對結果治療無法根除疾病，若從病因著手才可望逆轉病情。

●想要逆轉疾病 改善細胞間質環境是治療關鍵

在研究了多種治療方法後，侯泰宇發現了「細胞間質」的重要性，身體行使功能的基本單位稱為細胞，當身體各部位的細胞功能良好時，健康狀況才會好。

然而細胞所屬的環境稱為「細胞間質」，是構成細胞與細胞間的橋樑，細胞間質的良好與否，也決定了細胞功能是否健全的關鍵因素。包括現代醫學治療帕金森氏症、高血壓等疾病所使用的相關藥物，皆以治療細胞為主，細胞間質的環境的好壞反而常被忽略。

侯泰宇醫師比喻：「就像土壤之於種子，必須有肥沃養分、水、陽光和空氣，才能長出豐碩果實；而細胞間質是細胞所賴以生長的微環境，環境品質的好壞，會決定細胞能否好好存活，會不會產生病變、甚至死亡。」由於細胞間質廣泛分布於身體各處，當淤積的細胞間質恢復暢通，細胞所處環境變得良好，疾病的症狀自然就能獲得真正的改善。