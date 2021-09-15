「蔡英文總統的博士論文為何該查？」，國民黨主席參選人張亞中14日接受資深媒體人彭文正網路節目專訪，他坦言起初也不認為此事有問題，但眼見蔡英文身為總統，掌握至高無上權力，事關係真理和正義，面對社會各界質疑理理應正面回應，但他只看到蔡英文擺出閃躲、不願面對問題，甚至透過司法手段來掩飾作為，他認為，論文審查是要很嚴肅地看待的事，自己未來若當選黨主席，一定會想辦法讓這件事水落石出。

國民黨主席參選人 張亞中。(圖/本報資料照)

彭文正14日在其主持的「政經關不了」節目中，以視訊連線張亞中對談，對於蔡英文論文爭議，彭文正問張亞中，「是什麼樣的情況，讓您開始關心論文門？是從2019年中就開始還是最近才加入？」張亞中回應，自己是台大學者出身，和很多人一樣，一開始也對您(彭文正)調查整件事抱持懷疑的態度，因為大學本身對論文的審查應該是非常嚴格的，加上蔡英文又是中華民國的總統，但隨著調查團隊深入追蹤，大家也開始發現的確有很多事情是值得質疑的。

旅美教授林環牆持續追查「論文門」真相。圖為林環牆教授（右）、彭文正教授（左）9日以視訊連線的方式，在論文門記者會中，針對總統蔡英文的博士論文提出質疑。（資料照／姚志平攝）

而蔡英文的態度更讓張亞中覺得有問題。張亞中說，蔡英文作為總統在面對社會質疑時，應該大公無私的正面回應各界質疑，但是他只看到蔡英文擺出閃躲、不願面對問題，甚至透過司法手段來掩飾作為，他開始相信，並對追查團隊產生某種信任。

張亞中強調，如果蔡英文總統今天是商人或普通百姓，他根本沒閒功夫去查她有沒有論文，但今天蔡英文身為總統掌握至高無上權力，事情就關係到真理和正義，難道她就不能好好面對社會的質疑和爭議嗎？解釋國民質疑，不也是她應盡的義務？他希望彭文正能繼續追查下去，未來他若當選黨主席，一定會想辦法讓這件事水落石出。話說完，彭文正神情凝重。

張亞中日前針對蔡英文的論文問題罕見發表意見，認為蔡不應閃躲，還認為其它國民黨黨主席參選人也應對此事表示態度。不過對於「論文門」爭議，總統府已多次澄清蔡英文的論文與博士學位都是真的，總統府發言人張惇涵本月9日就再度重申，對於蔡英文的博士學位，惟有求證英國倫敦政經學院（LSE）校方是唯一且正確的管道。

他表示，蔡英文博士學位，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」；並且，府方也早已公開出示過校方所提供的學生資料，證明她經過嚴謹程序，取得博士學位，「我們再次呼籲，社會各界以LSE校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導，也勿以訛傳訛」。