龍劭華14日猝逝，震驚演藝圈。JR紀言愷得知後非常難過，直到深夜才整理好心情訴說對龍劭華的敬意。JR當完兵後拍的第一部戲《後菜鳥時代》就是和龍劭華合作，近期的《美味滿閣》和原定周五即將播出的公益廣告《日常記住你》兩度演父子，JR經紀人許惟援表示，「龍哥非常照顧他，給他很多表演上的指導。兩人第一次合作後，龍哥就主動加了JR的LINE，逢年過節龍哥竟然也搶先JR發訊息祝福他，讓他驚訝：『天啊，這麼沒架子的前輩』」

JR一公布結婚生子的消息時，龍劭華也是第一個傳訊息祝福他的人。因為之前兩人合作時候，龍哥才跟他分享工作家庭孩子等等，怎麼達到平衡的建議。一聽到他公布喜訊，龍哥第一時間就關心JR，怕他還沒準備好結婚生子的心情。私底下兩人也會定期傳簡訊問候彼此，JR常叮囑龍劭華少抽一點煙，注意身體。

聽到龍劭華逝世噩耗，JR非常震驚和難過。經紀人表示，龍哥曾經傳給JR一篇關於龍哥的報導，他在報導中說，「藝人最好的投資標的就是自己」，他也勉勵JR要好好投資自己，在自己的崗位上發光發亮。JR說，這是龍哥留給他的禮物，他那種在片場活力十足和永遠願意指導後輩的精神，讓他非常欽佩，他也希望自己可以像龍哥這樣無私地把自已奉獻給這個圈子。