貓咪Mia毫不費力就通過障礙物。(圖／影片截圖)

貓狗是最受歡迎的寵物，貓派跟狗派也各自擁有龐大支持者，而一般人對貓的印象就是高冷、聰明狡詐，狗則是憨厚老實又黏人，一名飼主就針對家中的貓狗進行障礙賽測試，意外讓4000萬人笑翻了。

YouTube頻道「Goldenland」在路上放滿了麥克筆等雜物作為障礙，一共三個回合，每過一個回合障礙物會越來越多，接著測試貓狗能不能順利通過這些障礙物，迎向主人懷抱。

相較於貓咪一派輕鬆，狗兒在障礙物面前完全不知如何是好，只能拼命搖尾巴。(圖／影片截圖)

比賽開始，先由貓咪Mia測試，結果不論地上障礙物有多少，Mia都一派輕鬆，沒弄倒一枝筆就通過了，接著由飼主飼養的拉不拉多Akira、Leona與黃金獵犬Atena上場，沒想到三隻狗兒的反應都一樣，看到障礙物只能在面前徘迴、猛搖尾巴，完全不知如何是好，最後弄倒了整排的障礙物才通過，讓飼主哭笑不得。

影片至今累積了4000萬次觀看次數，不少網友留言：「狗兒智商被完爆了」、「從這部影片就知道貓狗智商差多少」、「貓咪沒事，狗兒崩潰」、「從頭笑到尾XD」、「貓咪表情就像是在浪費牠時間」、「貓：毫無難度可言」、「這就是為何我比較喜歡狗，看牠們反應永遠不會膩」。