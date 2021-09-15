貓狗是最受歡迎的寵物，貓派跟狗派也各自擁有龐大支持者，而一般人對貓的印象就是高冷、聰明狡詐，狗則是憨厚老實又黏人，一名飼主就針對家中的貓狗進行障礙賽測試，意外讓4000萬人笑翻了。
YouTube頻道「Goldenland」在路上放滿了麥克筆等雜物作為障礙，一共三個回合，每過一個回合障礙物會越來越多，接著測試貓狗能不能順利通過這些障礙物，迎向主人懷抱。
比賽開始，先由貓咪Mia測試，結果不論地上障礙物有多少，Mia都一派輕鬆，沒弄倒一枝筆就通過了，接著由飼主飼養的拉不拉多Akira、Leona與黃金獵犬Atena上場，沒想到三隻狗兒的反應都一樣，看到障礙物只能在面前徘迴、猛搖尾巴，完全不知如何是好，最後弄倒了整排的障礙物才通過，讓飼主哭笑不得。
影片至今累積了4000萬次觀看次數，不少網友留言：「狗兒智商被完爆了」、「從這部影片就知道貓狗智商差多少」、「貓咪沒事，狗兒崩潰」、「從頭笑到尾XD」、「貓咪表情就像是在浪費牠時間」、「貓：毫無難度可言」、「這就是為何我比較喜歡狗，看牠們反應永遠不會膩」。
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