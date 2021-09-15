66歲趙雅芝曾是無線四大花旦之一，以《新白娘子傳奇》走紅兩岸三地，不只臉蛋凍齡，身材也保養得宜，是演藝圈內出了名的美魔女，最近她和小兒子黃愷傑一起拍抖音影片，母子同框宛如姐弟，引起網友一陣熱烈討論。

趙雅芝今年7月開始跟風玩抖音，最近就找來兒子黃愷傑一起拍短片，畫面中，兩人坐在階梯上，一開始都先穿了白色服裝，氣質高貴、斯文，接著做出一個踹腿動作後，母子倆就換裝成黑色洋裝、西裝，多了幾分帥氣。

趙雅芝和兒子一起拍短片，母子兩極為神似。（圖／翻攝自趙雅芝抖音）

母子倆難得同框，對著鏡頭露出淺淺微笑，趙雅芝一如以往凍齡、優雅，黃愷傑則頂著一頭俐落短髮，兩人不只神韻越看越相似，比起母子還像極了姐弟，吸引大批粉絲留言「兒子跟媽媽長得真的好像啊，帥」、「這是你男朋友嗎」、「母子看著像是姐弟」、「一個模樣的」、「這氣質絕了」。

趙雅芝和醫生黃漢偉有過一段婚姻，生下2個兒子，離婚後兒子由她所撫養，後來與前演員、現為律師的黃錦燊再婚，生下小兒子黃愷傑，黃愷傑外型帥氣，曾進軍好萊塢，在電影《環太平洋2：起義時刻》飾演機甲獵人駕駛員。