金鐘視帝龍劭華與苗可麗多次合作，兩人曾在《含笑食堂》演父女苗可麗還以此劇拿下金鐘視后，面對螢幕上爸爸、老公驟逝，14日下午才跟龍劭華通過語音的她，晚上錄完《超級夜總會》後一路哭著開車回家，深夜難過地在臉書發文：「我不斷回放著今天你給我的留言，我到現在還覺得這是個玩笑嗎，我們不是才通完話，怎麼他們告訴我你走了。你要的襪子昨天才寄出，應該今天可以收到吧。」

苗可麗14日下午接到龍劭華的語音留言，表示錢已匯給她了，是之前托她買襪子的錢，苗可麗則回覆問他的銀行末四碼，沒想到就此天人永隔。她在臉書哀傷秀出龍劭華給她的最後可愛表情貼圖，說他就是這麼的幽默瀟灑，「讓愛你的我們都措手不及」。

苗可麗秀出龍劭華給她的最後一個表情貼圖。（摘自臉書）

苗可麗說，「從《含笑》演了您的女兒，因為你越來越年輕，到後來開始演您的太太，我說有一天我要再演回您的女兒。您真的很小氣，我沒有機會了。最後一次還是您的老婆。以後拍戲沒便車可以搭了，沒有您儲備的戰備糧食可以吃了。

謝謝您曾經給予我的溫暖，還有在戲劇上滿滿的精彩。我愛您謝謝您。您是永遠的最佳男主角，我不會忘記您。一路好走」。

兩人最後一次合作的《用日常記住你_我們攜手回家》公益MV，替「聖仁失智照顧家園」項目計劃發聲，籌建一座讓失智長輩安心變老的家，原訂17日首播，兩人也預計合體進行線上訪問，但青睞影視表示，為表達尊重，並希望用更慎重的方式呈現龍哥熱心公益的大愛，公益MV將暫緩上映，待諸事圓滿，再另行通知上映日期。

＊苗可麗臉書全文：

這是你今天留給我最後的圖騰

你就是這麼的幽默瀟灑

讓愛你的我們都措手不及

忍著淚水錄完《超夜》

一路哭著開車回家

我不斷回放著今天你給我的留言

我到現在還覺得這是個玩笑嗎

我們不是才通完話

怎麼他們告訴我你走了

你要的襪子昨天才寄出

應該今天可以收到吧

從含笑演了您的女兒

因為你越來越年輕

到後來開始演您的太太

我說有一天我要再演回您的女兒

您真的很小氣

我沒有機會了

最後一次還是您的老婆

以後拍戲沒便車可以搭了

沒有您儲備的戰備糧食可以吃了

謝謝您曾經給予我的溫暖

還有在戲劇上滿滿的精彩

我愛您謝謝您

您是永遠的最佳男主角

我不會忘記您

一路好走