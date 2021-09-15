金鐘視帝龍劭華與苗可麗多次合作，兩人曾在《含笑食堂》演父女苗可麗還以此劇拿下金鐘視后，面對螢幕上爸爸、老公驟逝，14日下午才跟龍劭華通過語音的她，晚上錄完《超級夜總會》後一路哭著開車回家，深夜難過地在臉書發文：「我不斷回放著今天你給我的留言，我到現在還覺得這是個玩笑嗎，我們不是才通完話，怎麼他們告訴我你走了。你要的襪子昨天才寄出，應該今天可以收到吧。」
苗可麗14日下午接到龍劭華的語音留言，表示錢已匯給她了，是之前托她買襪子的錢，苗可麗則回覆問他的銀行末四碼，沒想到就此天人永隔。她在臉書哀傷秀出龍劭華給她的最後可愛表情貼圖，說他就是這麼的幽默瀟灑，「讓愛你的我們都措手不及」。
苗可麗說，「從《含笑》演了您的女兒，因為你越來越年輕，到後來開始演您的太太，我說有一天我要再演回您的女兒。您真的很小氣，我沒有機會了。最後一次還是您的老婆。以後拍戲沒便車可以搭了，沒有您儲備的戰備糧食可以吃了。
謝謝您曾經給予我的溫暖，還有在戲劇上滿滿的精彩。我愛您謝謝您。您是永遠的最佳男主角，我不會忘記您。一路好走」。
兩人最後一次合作的《用日常記住你_我們攜手回家》公益MV，替「聖仁失智照顧家園」項目計劃發聲，籌建一座讓失智長輩安心變老的家，原訂17日首播，兩人也預計合體進行線上訪問，但青睞影視表示，為表達尊重，並希望用更慎重的方式呈現龍哥熱心公益的大愛，公益MV將暫緩上映，待諸事圓滿，再另行通知上映日期。
＊苗可麗臉書全文：
這是你今天留給我最後的圖騰
你就是這麼的幽默瀟灑
讓愛你的我們都措手不及
忍著淚水錄完《超夜》
一路哭著開車回家
我不斷回放著今天你給我的留言
我到現在還覺得這是個玩笑嗎
我們不是才通完話
怎麼他們告訴我你走了
你要的襪子昨天才寄出
應該今天可以收到吧
從含笑演了您的女兒
因為你越來越年輕
到後來開始演您的太太
我說有一天我要再演回您的女兒
您真的很小氣
我沒有機會了
最後一次還是您的老婆
以後拍戲沒便車可以搭了
沒有您儲備的戰備糧食可以吃了
謝謝您曾經給予我的溫暖
還有在戲劇上滿滿的精彩
我愛您謝謝您
您是永遠的最佳男主角
我不會忘記您
一路好走
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