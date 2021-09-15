大量恒大財富投資前往各地恒大集團總部與分公司抗議，公司保安人員拉起人牆嚴陣以待。（圖／路透)

中國大陸知名地產商恒大集團近期經營狀況不斷惡化，股債跌跌不休，已傳出各種破產、倒閉流言。13日還有約100名投資者集結在廣東深圳的總部大樓要求公司出面贖回，與公司保安人員僵持竟日。此一事件恐怕將成為恒大經營危機的轉捩點，因為這些投資戶並非購買恒大房地產的買家，而是購入集團內恒大財富公司理財商品的投資者，事件可能讓恒大的房地產商經營危機演變成投資公司違約的金融危機，無怪乎投資者擔心大筆積蓄泡湯，揚言要刨許家印的祖墳。

恒大集團經營危機爆發至今已有3個月，雖然現金周轉出現問題，廠商付款拖延、股價下跌、債務違約等現象頻頻爆發，但公司仍在運作。會去集團大門抗議的，主要都是關係企業恒大財富公司的投資戶。對大陸財經主管當局來說，地產公司倒閉，資產清盤後影響有限，但經營理財商品金融業務，一旦倒閉可能會拖累銀行並形成連鎖效應，甚至引爆金融危機。如果恒大財富這家投資公司倒閉，幾乎可以確定的是，就算政府救得了恒大，也救不了許家印。

恒大財富投資者擔心投入的本錢拿不回來，很多恒大員工畢生的積蓄都被半強迫地投入到恒大財富，情急之下只能到集團總部與各地分公司抗議。（圖／網路)

據大陸財經媒體傳言，恒大財富早在9月8日透過旗下員工發出消息，停止兌付所有理財產品孳息與利潤。消息傳出後在恒大財富的投資人間引爆恐慌，數日後投資人在恒大總部聚集，事態才擴大。

恒大財富是恒大集團為了緩解現金流壓力所設立的投資理財公司，購買其理財商品的大多都是恒大集團內員工與員工親屬，這種現象過去在其他國家與台灣都曾出現過。投資戶購入理財商品可以按期領取一定的獲利或孳息，與前幾年流行的P2P網路金融不同的是，P2P的金融商品要自行招徠客戶投入資金，恒大財富的做法比較乾脆：強迫員工認購，不買就滾蛋。

恒大集團以房地產為主業，但近幾年快速擴張至其他陌生行業，包括礦泉水、太陽能、足球俱樂部、電動汽車甚至醫療健康，但幾乎都是虧損累累。（圖／中新社）

據匿名的恒大員工在網上透露，恒大集團的大部分員工都被指派募集投資的任務，高層主管配額1000萬元(人民幣，下同)，次一級的600萬元，中層主管48萬元，普通員工18萬元。募集任務未達配額標準的要罰款、降級或扣薪，主管還要按部門募資績效進行檢討，並列入考核。因此許多人不只自己買，也遊說親友購買，有些人還向銀行貸款來投資賺取利差，恒大財富則會協助客戶從銀行取得貸款。而且恒大不只要求員工推銷與認購，連業務有往來的供貨與施工廠商請款時也會被要求購入請款金額1成的理財商品，如果不買，請款會遭惡意拖延。

大陸財經媒體傳言，恒大財富利用集團員工及廠商認購，大約獲得400億元資金。一旦停止兌付，許多投資者在銀行的貸款會付不出本息，投更擔心投入的本錢拿不回來，很多恒大員工畢生的積蓄都被半強迫地投入到恒大財富，情急之下只能到集團總部與各地分公司抗議，要求公司出面解決，甚至揚言不解決就「刨許家印祖墳」。

恒大員工畢生的積蓄都被半強迫地投入到恒大財富，情急之下到集團總部與各地分公司抗議，要求公司出面解決，甚至揚言不解決就「刨許家印祖墳」。（圖／路透）

投資者在各地分公司鬧事後，恒大拿出了一個讓投資人腦溢血的方案，條件太差不被接受。許家印則公開溫情喊話希望投資人共渡難關：「我可以一無所有，但投資人1分錢都不會少」。不料隨即傳出許家印老婆丁玉梅投資恒大財富2300萬元，早在7月8日將本息全部提前兌付，恒大財富董事長杜亮投資的990萬元也在今年5月本息全部結算兌付，至於公司內各階層主管幾百或幾十萬的，也都早已兌付離場。

許家印曾在會議上承認，是公司決策出了問題，2017年形勢大好時盲目擴張，除了地產之外還投資礦泉水、太陽能、足球俱樂部、電動汽車、醫療衛生，擴大財務杠桿後負債快速累積，導致每年利息支出超過1000億元。這些產業動輒投資數十億上百億，最後都以嚴重虧損收場。在香港上市的恒大集團旗下股票，市值從14444億港幣暴跌至1844億港幣，蒸發超過1兆港元，前後也只花了1年多的時間。

恒大集團投資產業類別非常多，其中還包括買下知名的廣州足球俱樂部的足球隊。（圖／網路)

恒大集團為廣州足球隊興建一座非常壯觀的足球場，由廣州市國資委控股的國企廣州城投集團承建，廣州城投也是恒大集團的大股東之一。（圖／網路)

外界盛傳許家印打算讓恒大破產重組，但公司出面指控是市場謠言，但無風不起浪，公司前不久才雇用了專門做兼併收購資產重整的華利安諾基(Houlihan Lokey)投資銀行，破產的傳言因此不脛而走。恒大集團已經觸碰了大陸官方設定資產與負債的「三條紅線」，這樣的企業已是北京決心整頓的企業，挽救的可能性極低。不只如此，恒大財富違規吸金的方式還有觸法嫌疑，投資者不見得會去刨許家的祖墳，但許家印本人與相關負責主管可能免不了一場牢獄之災。