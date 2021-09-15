韋禮安發行新演繹經典英文單曲〈Mr. Tambourine Man〉，向對他音樂路上影響很深的音樂巨擘Bob Dylan（巴布狄倫）致敬，這回發行英文單曲，是因為韋禮安原本計畫上半年推出歌迷期待已久的全新英文專輯，可是因疫情升溫加上早已排定的工作行程，為了給歌迷最完整的作品，只能延後發行計畫，而現在推出翻唱單曲〈Mr. Tambourine Man〉是他送給粉絲的驚喜禮物，也被視為英文專輯的前哨作。

韋禮安表示自己的音樂受到Bob Dylan極大的啟發，尤其是Bob Dylan的創作始終在冒險和創新中嘗試突破，從最初的木吉他民謠，到後來的電吉他搖滾，這樣的實驗性精神也是韋禮安對自己創作能量的期許，「這首歌是我最熟悉Bob Dylan的歌曲，小時候爸媽不時在聽，我就會跟著重複哼唱…我覺得Bob Dylan始終堅持創作這點是我的目標，且我和他一樣很不安於室，一直想要去挑戰新的事物，所以讓我非常崇拜他。」

在疫情期間，韋禮安趁著空檔精進剪接技巧，還上網購買課程，並陸續釋出他的剪接作品，如近期的翻唱影片和WeiLog影片都展現出獨特的「韋鳥幽默」，不僅逗樂大票粉絲，連同事們都讚美連連，趣稱：「以後你的素材都自己剪就好了！」品質大受肯定，他大呼學習剪接很有趣，「能為自己增加一項新的技能，是很好的經驗，且剪接和創作不同，事前要預想的東西比較多，不像創作是非常隨興的。」