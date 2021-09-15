蘋果（Apple）在美國時間14日早上10點，也就是台灣時間15日凌晨1點揭開了今年度秋季發表會的序幕。在分享Apple TV+的秋季更新計畫與先前獲得提名的佳績之後，蘋果首先分享了第九代iPad，可謂是超乎不少人預期。

全新第九代iPad，從前一代的A12 Bionic（A12仿生）升級到 A13 Bionic（A13仿生）晶片，性能比前一代機型提升 20%。讓新品的速度比最暢銷的 Chromebook 快上 3 倍，更比最暢銷的 Android 平板裝置快上 6 倍，順暢執行性能進階 app 與遊戲都不是問題。A13 仿生晶片上的神經網路引擎也可驅動更強的機器學習能力，包括即將運用裝置端智慧技術辨識照片上的文字（例如手寫筆記上的電話號碼），讓使用者採取進一步動作的iPadOS 15 新功能「原況文字」。

在疫情下視訊會議變得更為重要的前提下，第九代iPad也支援了先前在新一代（第五代）iPad Pro中支援的全新1200萬畫素前置鏡頭，以及「人物居中」功能，這項功能可自動控制相機跟拍，讓使用者維持在畫面中間。若有其他人加入時，相機也會偵測到並自動將鏡頭拉遠，讓所有人都「同框」。「人物居中」可支援 FaceTime 視訊通話以及第三方視訊通話 app，甚或在遠距學習的環境中使用 iPad，都能讓使用視訊會議的人們更有參與感。

第九代iPad仍採用10.2吋螢幕，首度支援原彩顯示，透過全新升級版環境光度感測器，能夠依室內色溫調節螢幕顯示，讓影像更自然，在各式光源環境下都能提供使用者更舒適的觀看體驗。入門儲存空間為 64GB，是前一代的雙倍，等於使用者更超值的規格。另有 256GB 的選項。

第九代iPad可支援第一代 Apple Pencil 以及聰穎鍵盤、全新的 iPadOS 15 多樣化新功能，。全新 iPad 在美國等其他地區即日起可於 apple.com/tw 預訂，256G款式是329美元，64GB款式是299美元，9 月 24 日 (星期五) 起正式上市，可於店面供貨；第 9 代 iPad 在台灣開放訂購的日期尚未公佈。聰穎鍵盤與第一代Apple Pencil也須另售。