蘋果（Apple）在台灣時間15日凌晨1點揭開了今年度秋季發表會的序幕，由頗令人驚喜的第九代iPad以及iPad mini 6揭開序幕。其中iPad mini 6相關傳聞流傳已久，終於在今天現身，外型一如先前預測，大有改變，不過少了螢幕下指紋辨識讓人對略感失望。

蘋果全新揭曉的iPad mini，是第六代產品，具備更大的 8.3 吋 Liquid Retina 顯示器，搭配窄邊框設計，仍舊維持小巧身形。螢幕採用高階技術如 500 尼特亮度、P3 廣色域、抗反射螢幕鍍膜、原彩顯示、全平面貼合，讓圖片和影片顯示都更為生動。全新橫向立體聲揚聲器結合新款顯示器，用來追劇、看電影絕對是更為享受。

雖然採用了更高螢幕對機身占比的設計，iPad mini 6沿用了先前率先用於新款iPad Air的設計，將Touch ID 與 iPad mini 的頂端按鈕整合。透過Touch ID 可提供使用者安全認證、解鎖 iPad mini、登入 app 或授權使用 Apple Pay。

iPad mini 6在外型設計上沿用iPhone 12/iPhone 13系列平坦邊框設計，一眼即可與前幾代輕鬆分辨。有鑒於邊框的改變，iPad mini 6竟然也與iPro Pro/iPad Air看齊，支援第二代 Apple Pencil，可以磁力吸附於上，並透過無線充電補充電力和快速配對。

與全新的第九代iPad僅採用A13 Bionic晶片不同，iPad mini 6用上了與iPhone 13系列一樣的A15 仿生晶片，性能大幅提升，與前一代 iPad mini 相比，6 核心 CPU 最高性能提升達 40%，5 核心的 GPU 更是讓圖形處理性能躍升 80% 。iPad mini 的 A15 仿生晶片可以輕鬆處理無論是圖像密集型遊戲，到設計師、機師、醫生等人士所使用的專業 app，如今專為iPad而生的app也超過100萬個，可滿足多元需求。

此外，A15 仿生晶片具備先進的機器學習 (ML) 功能，由 16 核心神經網路引擎和 CPU 內的全新 ML 加速器驅動，速度是前一代的兩倍。結合 CPU 和 GPU，神經網路引擎讓 app 得以提供更升級的體驗，像是影像辨識及自然語言學習等功能，可實現透過 iPad OS 15 多項新功能，包括「原況文字」，甚至能將照片文字快速翻譯成七種語言。

因應當前視訊會議的強烈需求，iPad Pro 的「人物居中」體驗如今也搬到 iPad mini 6囉。全新的1200萬畫素超廣角前置相機，擁有更加寬廣的視角，透過人物居中功能可在使用者移動時自動控制相機鏡頭跟拍，讓使用者維持在畫面中間。有其他人加入時，相機也會偵測到，並自動將鏡頭拉遠，十分聰明。主相機也配備了 1200 萬像素感光元件，並採用 Focus Pixels 以及更大的光圈，搭配原彩閃光燈，可以捕捉生動的畫面，在低光源環境下捕捉畫面也不是難處。透過 A15 仿生晶片上的新款 ISP（影像處理器），智慧型 HDR 可以修復陰影及亮部的細節，提升影像品質，使得照片顯得更為自然。

除了外型的改動、支援第二代Apple Pencil等，iPad mini 6還可以支援 5G，享受高速網路體驗。5G 理想峰值速度最高可達 3.5 Gbps，無論是身處何處都能與親愛的家人、朋友保持聯繫。Wi-Fi 6 的支援也確保連線更加快速。

iPad mini 6也首度改採USB-C 連接埠，可支援最快 5Gbps 的資料傳輸，比前一代版本快上 10 倍，也能與 USB-C 廣大的生態系統配件相容，包含相機、外接儲存設備，和最高 4K 的顯示器。更能對應使用者日常需求和專業創意人員的需求。

全新的iPad mini 6提供包括粉紅色、星光色、紫色，以及太空灰色等四種顏色。（摘自蘋果官網）

全新的iPad mini 6提供包括粉紅色、星光色、紫色，以及太空灰色等四種顏色，延續了iPad Air多彩的美學。對應全新機身顏色，蘋果也推出iPad mini 6專屬全新聰穎雙面夾，黑色、白色、暗櫻桃色、英倫薰衣草色，以及電光橘色可用於搭配。

全新 iPad mini 6即日起在蘋果官網以及包括美國在內 28 個國家與地區的 Apple Store app 開放訂購，並於 9 月 24 日 (星期五) 開始上市；iPad mini 在台灣開放訂購的日期尚未公佈。提供有 64GB 與 256GB配置，售價 NT$14900 起，Wi-Fi + 行動網路機型售價 NT$19400 起。 將搭配iPadOS 15 一同推出。