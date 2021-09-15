蘋果（Apple）今日凌晨1點舉行今年度的秋季新品發表會，一如期待發表了Apple Watch Series 7、iPhone 13全系列，以及第九代iPad跟iPad mini 6。台灣再度成為iPhone 13系列的首波上市地區，在台售價也已全部公開，果粉快準備存錢吧！

蘋果今年發表的iPhone 13系列，沒有忌諱西方不喜愛的「13」之名，延續了iPhone X以來一年跳一號的數字命名方式，且推出款式延續2020年iPhone 12系列的規劃，仍舊是四款。其中整體特色是續航力大幅提昇，前置的「瀏海」（原深感測相機）區域縮小20%，其中iPhone 13以及iPhone 13 mini主相機改成對角線設計，是外型上比較容易區分的一點；iPhone 13 Pro系列則大幅強化了相機功能，尤其在專業領域預計將改變電影語言，成為專業影像工作者的好夥伴。

在台灣，iPhone 13系列將在9 月 17 日晚上 8 點開放預訂，9 月 24 日正式上市。iPhone 13 mini以及iPhone 13共有五色，分別是粉紅色、藍色、午夜色、星光色、PRODUCT RED（紅色）。iPhone 13 Pro以及iPhone 13 Pro Max則提供銀色、石墨色、金色、天峰藍色的選擇。皆從128GB起跳（iPhone 12 mini以及iPhone 12去年最小提供64GB、iPhone 12 Pro系列則是最小容量128GB），iPhone 13 Pro系列額外提供1TB選項。

以下是iPhone 13系列在台上市價格：iPhone 13 mini 128GB容量NT$22900、256GB容量NT$26400、512GB 容量NT$33400；iPhone 13 128GB容量NT$25900、256GB容量NT$29400、512GB容量NT$36400；iPhone 13 Pro 128GB容量NT$32900、256GB容量NT$36400、512GB容量NT$43400、1TB容量NT$50400；iPhone 13 Pro Max 128GB容量NT$36900、256GB容量NT$40400、512GB容量NT$47400、1TB容量NT$54400。

嚴格來說，iPhone 13系列全比iPhone 12系列更為便宜，入門款式都降價NT$1000，以iPhone 13 mini以及iPhone 13來說，儲存容量還加倍。不過靠著提供更大的容量，有效提升了iPhone 13系列的價格，iPhone 13 mini以及iPhone 13來說先前都沒有提供512GB，從256GB挑選512GB需要加7000，直接讓iPhone 13 mini 512GB跨入3萬領域。同樣來說，iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max也因為全新更大容量的加入，讓1TB價格直接跨入五萬，各是NT$50400、NT$54400，衝破了當年iPhone XS Max 512GB的NT$52900，設立新的價格天花板，也考驗著果粉的信仰！