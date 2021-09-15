蘋果（Apple）今日凌晨1點舉行今年度的秋季新品發表會，壓軸揭曉iPhone 13系列。iPhone 13系列是蘋果繼iPhone 12系列後推出的第二代5G iPhone，支援60國5G頻段，在國內國外上網速度都給力！搭配全新的五色機身，與當前最強大的雙相機系統，再加上價格微幅降價，勢必在市場掀起新浪潮。

iPhone 13 mini以及iPhone 13螢幕採用超瓷晶盾，是有史以來最堅固的手機玻璃，延續iPhone 12系列的平整邊緣設計，外型上風格相當接近。iPhone 13 mini以及iPhone 13各搭配5.4吋、6.1吋 Super Retina XDR顯示器，支援IP68防撥抗水特性。螢幕亮度提升 28 %，最高可達 800 尼特，顯示 HDR 內容時亮度最高可達 1200 尼特。

全新的A15 Bionic晶片，CPU 比對手快達 50%，繪圖處理比對手快 30%，可驅動電影級模式、攝影風格、「原況文字」以及更多功能。還能以安全隔離區保管你的 Face ID、聯絡人等個資訊息。

iPhone 13 mini以及iPhone 13在外型上的一個新亮點，就是主相機從上一代的垂直排列改為45度角對角線排列，這不只是為了外型美觀，蘋果指出如此就放入了全新架構的雙相機系統，廣角相機配備有史以來最大的感光元件、也為超廣角相機配備更快速的感光元件，不僅如此也讓今年度的iPhone 13 mini以及iPhone 13擁有先前只有iPhoen 12 Pro Max才支援的位移式光學影像穩定功能，相機功能也上看專業等級啊！

根據蘋果說明，全新廣角相機進光提升 47%，可讓使用者拍照、攝影都更出色；全新超廣角相機，讓照片的暗部細節更清楚；而全新感光元件位移式光學影像穩定功能，即便拍攝時不穩，都能輕鬆拍出好影片！

為了讓iPhone 13與iPhone 13 mini能協助你更輕鬆拍出好影片，首度加入電影級模式。蘋果說明電影製作人會在電影中運用一種叫做焦點轉移的拍攝技巧，將焦點從某個主體轉移到另一個主體上，藉此引導觀眾追隨焦點，更投入於電影中。這項功能如今也可在小小的iPhone 13當中輕鬆做到！

電影級模式不僅支援Dolby Vision HDR 格式來拍攝，還很輕易就能使用，只要開始錄影，電影級模式就會自動將焦點放在拍攝主體上，同時在主體周圍創造出好看、讓影片看起來超專業的景深效果。當有顯眼的新主體正要入鏡時，電影級模式也能察覺到，並自動將焦點變換到他們身上。讓你輕鬆化身電影攝影師。不僅如此，拍攝完成後還可以變換焦點或調整模糊效果的程度！會中曾獲奧斯卡最佳攝影獎提名的攝影師Greig Fraser指出，可以在後製再調整景深，已經提升到專業電影攝影機等級！

人像模式可運用六種創意的光線效果，加上藝術感十足的朦朧背景，拍出優質人像攝影；夜間模式會感測出低光源環境，並自動進行調整，拍出更明亮的夜景照。深度融合則能在中、低光源環境下啟動，依像素逐一分析多重曝光效果，拍攝出最細緻的紋理、圖案與細節。相機支援全新的智慧型 HDR 4 可在一個場景中最多可辨識四個不同的人物，並針對每個人物各自的對比度、光線，甚至膚色，分別調整至最佳化，讓每個人都更上相。

此外，也推出全新的攝影風格功能，有別於濾鏡，更是會選擇正確的範圍套用調色設定，同時保留原本的膚色。提供了「豐富對比」、「鮮明」、「暖色」與「冷色」風格，讓你透過喜愛的風格拍攝眼前景象，且相機可自動記憶你的喜好。

前置鏡頭（原深感測鏡頭）也加入了原本只有後質鏡頭有的功能，可支援電影級風格、攝影風格、杜比視界HDR錄影、人像模式、夜間模式自拍、智慧型HDR 4、深度融合等功能。

過往很少強調iPhone續航力的蘋果，也特別花時間說明，因為A15 Bionic還有相關組件的能效都更好，加上採用更大的電池，iPhone 13 mini對比iPhone 12 mini電池續航力增加1.5小時，iPhone 13對比iPhone 12電池續航力則增加2.5小時。

iPhone 13與iPhone 13 mini正式發表，支援Face ID的「瀏海」區域首度明顯縮小。（摘自蘋果官網）

在台灣，今年仍將是首波上市地區，iPhone 13系列將在9 月 17 日晚上 8 點開放預訂，9 月 24 日正式上市。iPhone 13 mini以及iPhone 13共有五色，分別是粉紅色、藍色、午夜色、星光色、PRODUCT RED（紅色）。從128GB起跳（iPhone 12 mini以及iPhone 12去年最小提供64GB），另有256GB以及512GB，今年也是iPhone 13以及iPhone 13 mini首次提供512GB選項。

以下是iPhone 13系列在台上市價格：iPhone 13 mini 128GB容量NT$22900、256GB容量NT$26400、512GB 容量NT$33400；iPhone 13 128GB容量NT$25900、256GB容量NT$29400、512GB容量NT$36400。