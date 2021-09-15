今年蘋果的秋季發表會，不像往年一樣分兩場舉行，而是在今（15日）台灣時間凌晨1點，一口氣在網絡發表了包括全新的iPhone 13系列、iPad、iPad mini、Apple Watch 7七大新品，不過儘管消基會日前特地舉辦記者會，指出蘋果取消新機配件的環保策略，導致入手新機的消費者，就算付出高價入手新機，但仍必須加購配件，等同多重剝削新舊果粉，不過在今日的發表會上，蘋果也仍堅持為了配合世界持續發展的環保目標，今年同樣採不附充電插頭及耳機的策略。

全新iPhone 13 mini及iPhone 13將推出粉紅色、藍色、午夜色、星光色、（PRODUCT）RED 5款顏色，共128GB、256GB、512GB 3種規格。（翻攝直播畫面）

全新iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max將推出石墨色、金色、銀色、天峰藍色 4款顏色，共128GB、256GB、512GB，以及全新的1TB 4款選擇。（翻攝直播畫面）

不過今年最吸晴的，當然還是iPhone 13系列的定價，雖然此次全新的iPhone 13系列，在晶片上有再度突破為A15仿生晶片，以及拍攝的軟硬體上也有大幅度升級，更於影片拍攝上加入了全新的電影級模式登場，記憶體上亦各升級了更大容量選擇，但定價上以去年iPhone 12及iPhone 12mini的128GB版來看，美金定價可是佛心地無提升價格為699美金及799美金起，而iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max亦跟去年定價一樣，但在台灣蘋果官網上看到，四機就比去年各便宜了1000元，相信是與近年美金匯率下滑，反映在台灣的定價上面有關。

全新iPhone 13 mini定價2萬2900元起、；Phone 13則為2萬5900元起，17日晚上8點在台開放預訂、24日起正式販售。（翻攝直播畫面）

全新Phone 13 Pro定價3萬2900元起、iPhone 13 Pro Max為3萬6900元起，17日晚上8點在台開放預訂、24日起正式販售。（翻攝直播畫面）

但在美金與台幣的定價上，落差仍然與去年相當，以iPhone 13 mini為例，其美金定價699元起，換算台幣約1萬9400元，但台灣定價卻差上約3500元，而頂規的iPhone 13 Pro Max美金定價為1099元起、台幣約為3萬400元，台灣定價更是比去年價差更大至逾6000元，不過有了去年的經驗後，對於本來就要換機的消費者來說，相信微幅的降價，以及全新的軟硬體上，還是會有不少的吸引力，如果還是捨不得入手，也不妨可以考慮降價的iPhone 12。

全新iPhone系列美金定價。（翻攝直播畫面）

而今年全新的iPhone 13 mini及iPhone 13將推出藍色、午夜色、粉紅色、（PRODUCT）RED、星光色 5款顏色以外，更有升級版的128GB、256GB、512GB 3種規格，iPhone 13 mini定價2萬2900元起、iPhone 13則為2萬5900元起；至於iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max就將推出比去年太平洋藍更淺一點的天峰藍色，以及經典的金、石墨及銀共4種顏色，規格則再度提升至共128GB、256GB、512GB，以及全新的1TB 4款選擇，Phone 13 Pro定價3萬2900元起、iPhone 13 Pro Max為3萬6900元起，17日晚上8點在台開放預訂、24日起正式販售。