今年蘋果的秋季發表會，不像往年一樣分兩場舉行，而是在今（15日）台灣時間凌晨1點，一口氣在網絡發表了包括全新的iPhone 13系列、iPad、iPad mini、Apple Watch 7七大新品，不過儘管消基會日前特地舉辦記者會，指出蘋果取消新機配件的環保策略，導致入手新機的消費者，就算付出高價入手新機，但仍必須加購配件，等同多重剝削新舊果粉，不過在今日的發表會上，蘋果也仍堅持為了配合世界持續發展的環保目標，今年同樣採不附充電插頭及耳機的策略。

全新iPhone 13 mini及iPhone 13將推出粉紅色、藍色、午夜色、星光色、（PRODUCT）RED 5款顏色，共128GB、256GB、512GB 3種規格。（翻攝直播畫面）
全新iPhone 13 mini及iPhone 13將推出粉紅色、藍色、午夜色、星光色、（PRODUCT）RED 5款顏色，共128GB、256GB、512GB 3種規格。（翻攝直播畫面）

全新iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max將推出石墨色、金色、銀色、天峰藍色 4款顏色，共128GB、256GB、512GB，以及全新的1TB 4款選擇。（翻攝直播畫面）
全新iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max將推出石墨色、金色、銀色、天峰藍色 4款顏色，共128GB、256GB、512GB，以及全新的1TB 4款選擇。（翻攝直播畫面）

不過今年最吸晴的，當然還是iPhone 13系列的定價，雖然此次全新的iPhone 13系列，在晶片上有再度突破為A15仿生晶片，以及拍攝的軟硬體上也有大幅度升級，更於影片拍攝上加入了全新的電影級模式登場，記憶體上亦各升級了更大容量選擇，但定價上以去年iPhone 12及iPhone 12mini的128GB版來看，美金定價可是佛心地無提升價格為699美金及799美金起，而iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max亦跟去年定價一樣，但在台灣蘋果官網上看到，四機就比去年各便宜了1000元，相信是與近年美金匯率下滑，反映在台灣的定價上面有關。

全新iPhone 13 mini定價2萬2900元起、；Phone 13則為2萬5900元起，17日晚上8點在台開放預訂、24日起正式販售。（翻攝直播畫面）
全新iPhone 13 mini定價2萬2900元起、；Phone 13則為2萬5900元起，17日晚上8點在台開放預訂、24日起正式販售。（翻攝直播畫面）

全新Phone 13 Pro定價3萬2900元起、iPhone 13 Pro Max為3萬6900元起，17日晚上8點在台開放預訂、24日起正式販售。（翻攝直播畫面）
全新Phone 13 Pro定價3萬2900元起、iPhone 13 Pro Max為3萬6900元起，17日晚上8點在台開放預訂、24日起正式販售。（翻攝直播畫面）

但在美金與台幣的定價上，落差仍然與去年相當，以iPhone 13 mini為例，其美金定價699元起，換算台幣約1萬9400元，但台灣定價卻差上約3500元，而頂規的iPhone 13 Pro Max美金定價為1099元起、台幣約為3萬400元，台灣定價更是比去年價差更大至逾6000元，不過有了去年的經驗後，對於本來就要換機的消費者來說，相信微幅的降價，以及全新的軟硬體上，還是會有不少的吸引力，如果還是捨不得入手，也不妨可以考慮降價的iPhone 12。

全新iPhone系列美金定價。（翻攝直播畫面）
全新iPhone系列美金定價。（翻攝直播畫面）

而今年全新的iPhone 13 mini及iPhone 13將推出藍色、午夜色、粉紅色、（PRODUCT）RED、星光色 5款顏色以外，更有升級版的128GB、256GB、512GB 3種規格，iPhone 13 mini定價2萬2900元起、iPhone 13則為2萬5900元起；至於iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max就將推出比去年太平洋藍更淺一點的天峰藍色，以及經典的金、石墨及銀共4種顏色，規格則再度提升至共128GB、256GB、512GB，以及全新的1TB 4款選擇，Phone 13 Pro定價3萬2900元起、iPhone 13 Pro Max為3萬6900元起，17日晚上8點在台開放預訂、24日起正式販售。

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