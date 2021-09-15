蘋果（Apple）在美國時間14日早上10點，也就是台灣時間15日凌晨1點揭開了今年度秋季發表會的序幕。頗令人意外的是由Apple TV+秋季更新亮點率先開場，充滿娛樂效果的方式眾人目光。接續發表第九代iPad、iPad mini 6、Apple Watch Series 7，而iPhone 13全系列壓軸登場，主要提升放在相機功能與機身顏色上，價格也有驚喜，但在全球大缺晶片的情況下，能否順利滿足全球用戶的需求來累積營收，將是未來的考驗。

蘋果今日率先分享了Apple TV+的更新率先開場，Apple TV+富含原創故事，從推出至今已累積獲得超過500項獎項提名、摘下超過130個以上獎項，也在近期第72屆艾美獎入圍35項，其中知名影集《泰德拉索》獨攬20項，也是相當風光。

第九代iPad搭載A13 Bionic晶片，入門從64GB起跳，更為親民。（摘自蘋果官網）
第九代iPad搭載A13 Bionic晶片，入門從64GB起跳，更為親民。（摘自蘋果官網）

隨後蘋果率先發表出人意外的第九代iPad以及iPad mini 6，相信有不少人都沒有預期蘋果會在這一場發表會中揭曉這兩項新品。其中第九代iPad升級搭載A13 Bionic晶片是最大亮點，入門容量從64GB起跳，即便定位入門等級，CPU/GPU效能表現都分別有20%提升；前置鏡頭則升級1200萬畫素且支援人物居中功能，看齊iPad Pro。在美國等地市場今日起就開放預購，下週上市，但台灣尚未公布開放購買的時間點。

iPad mini 6外型更趨近iPad Pro，支援第二代Apple Pencil也改採USB-C連接埠。（摘自蘋果官網）
iPad mini 6外型更趨近iPad Pro，支援第二代Apple Pencil也改採USB-C連接埠。（摘自蘋果官網）

相比第九代iPad，iPad mini 6就是亮點滿滿，包含採用最新A15 Bionic晶片，外框風格跟iPhone 12/iPhone 13系列一樣平整，能支援Apple Pencil第二代提供磁力吸附、無線充電的功能；連接埠也改為USB-C，可支援更廣泛的配件生態，資料傳輸速度提升10倍；Touch ID也與電源鍵整合，螢幕提升至8.3吋，螢幕邊框收窄，顯示效果更為提升；且首度支援5G。為搭配全新機身設計，蘋果也推出聰穎系列周邊，入門款式64GB款式，499美元起，今日起就開放預購，下週上市，但台灣尚未公布開放購買的時間點。

Apple Watch Series 7螢幕顯示面積更大更耐用。（摘自蘋果官網）
Apple Watch Series 7螢幕顯示面積更大更耐用。（摘自蘋果官網）

Apple Watch Series 7則提升了耐用度，是第一款擁有 IP6X 防塵認證並同時維持 WR50 防水等級的 Apple Watch。外型上沒有如外界所傳，仍是採用圓弧形邊框設計，但顯示面積大為提升。此外充充電速度也提升 33%。首度改搭USB-C接頭的磁力充電器。而也可能是受到晶片缺料的影響，Apple Watch Series 7並沒有宣布上市時間，僅指出會在秋季末推出，售價US$399起，在推出後，Apple Watchs Series 7將擠下Series 6，成為與Apple Watch SE、Apple Watch Series 3同在官網銷售的Apple Watch。

iPhone 13 mini以及iPhone 13。（摘自蘋果官網）
iPhone 13 mini以及iPhone 13。（摘自蘋果官網）

講到iPhone 13系列，蘋果與去年一樣先介紹iPhone 13 mini以及iPhone 13，螢幕尺寸各別是5.4吋、6.1吋，覆蓋有史以來最堅固的手機玻璃「超瓷晶盾」，延續iPhone 12系列的平整邊緣設計，支援 IP68 等級防水防塵。螢幕亮度提升 28 %，最高可達 800 尼特。搭配全新的A15 Bionic晶片（6核心CPU / 4核心GPU / 16核心神經網路引擎）。主相機從改為45度角對角線排列，首度支援位移式光學影像穩定系統，並提供全新電影級模式、智慧型 HDR 4、攝影風格功能等。電池續航力上，iPhone 13 mini對比iPhone 12 mini電池續航力增加1.5小時，iPhone 13對比iPhone 12電池續航力則增加2.5小時，提供粉紅色、藍色、午夜色、星光色、PRODUCT RED（紅色）五色選擇。

iPhone 13 Pro以及iPhone 13 Pro Max。（摘自蘋果官網）
iPhone 13 Pro以及iPhone 13 Pro Max。（摘自蘋果官網）

iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max則是6.1吋以及6.7吋Super Retina XDR顯示器，首度支援 ProMotion 自動適應更新頻率技術，最高螢幕更新率120Hz，覆蓋「超瓷晶盾」，支援 IP68 等級防水防塵；搭載全新的A15 Bionic晶片（6核心CPU / 5核心GPU / 16核心神經網路引擎）；採用望遠、廣角與超廣角相機都是1200萬畫素的相機系統，光圈分別是f/2.8、f/1.5（2.2倍進光量）、f/1.8，超廣角相機視野120度，望遠鏡頭可支援最近2mm微距攝影。可支援6倍光學變焦（3 倍光學變焦放大，2 倍光學變焦縮小），數位變焦15倍。支援Apple ProRAW；錄影上也支援電影級風格、ProRes Video，共提供銀色、石墨色、金色、天峰藍色，提供128GB、256GB、512GB以及首度提供的1TB選項。

在台灣，iPhone 13系列將在9 月 17 日晚上 8 點開放預訂，9 月 24 日正式上市。Apple Watch Series 7尚未公布全球上市時間；第九代iPad以及iPad mini 6的在台上市時間也待蘋果公佈。

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