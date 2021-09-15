蘋果（Apple）在美國時間14日早上10點，也就是台灣時間15日凌晨1點揭開了今年度秋季發表會的序幕。頗令人意外的是由Apple TV+秋季更新亮點率先開場，充滿娛樂效果的方式眾人目光。接續發表第九代iPad、iPad mini 6、Apple Watch Series 7，而iPhone 13全系列壓軸登場，主要提升放在相機功能與機身顏色上，價格也有驚喜，但在全球大缺晶片的情況下，能否順利滿足全球用戶的需求來累積營收，將是未來的考驗。

蘋果今日率先分享了Apple TV+的更新率先開場，Apple TV+富含原創故事，從推出至今已累積獲得超過500項獎項提名、摘下超過130個以上獎項，也在近期第72屆艾美獎入圍35項，其中知名影集《泰德拉索》獨攬20項，也是相當風光。

第九代iPad搭載A13 Bionic晶片，入門從64GB起跳，更為親民。（摘自蘋果官網）

隨後蘋果率先發表出人意外的第九代iPad以及iPad mini 6，相信有不少人都沒有預期蘋果會在這一場發表會中揭曉這兩項新品。其中第九代iPad升級搭載A13 Bionic晶片是最大亮點，入門容量從64GB起跳，即便定位入門等級，CPU/GPU效能表現都分別有20%提升；前置鏡頭則升級1200萬畫素且支援人物居中功能，看齊iPad Pro。在美國等地市場今日起就開放預購，下週上市，但台灣尚未公布開放購買的時間點。

iPad mini 6外型更趨近iPad Pro，支援第二代Apple Pencil也改採USB-C連接埠。（摘自蘋果官網）

相比第九代iPad，iPad mini 6就是亮點滿滿，包含採用最新A15 Bionic晶片，外框風格跟iPhone 12/iPhone 13系列一樣平整，能支援Apple Pencil第二代提供磁力吸附、無線充電的功能；連接埠也改為USB-C，可支援更廣泛的配件生態，資料傳輸速度提升10倍；Touch ID也與電源鍵整合，螢幕提升至8.3吋，螢幕邊框收窄，顯示效果更為提升；且首度支援5G。為搭配全新機身設計，蘋果也推出聰穎系列周邊，入門款式64GB款式，499美元起，今日起就開放預購，下週上市，但台灣尚未公布開放購買的時間點。

Apple Watch Series 7螢幕顯示面積更大更耐用。（摘自蘋果官網）

Apple Watch Series 7則提升了耐用度，是第一款擁有 IP6X 防塵認證並同時維持 WR50 防水等級的 Apple Watch。外型上沒有如外界所傳，仍是採用圓弧形邊框設計，但顯示面積大為提升。此外充充電速度也提升 33%。首度改搭USB-C接頭的磁力充電器。而也可能是受到晶片缺料的影響，Apple Watch Series 7並沒有宣布上市時間，僅指出會在秋季末推出，售價US$399起，在推出後，Apple Watchs Series 7將擠下Series 6，成為與Apple Watch SE、Apple Watch Series 3同在官網銷售的Apple Watch。

iPhone 13 mini以及iPhone 13。（摘自蘋果官網）

講到iPhone 13系列，蘋果與去年一樣先介紹iPhone 13 mini以及iPhone 13，螢幕尺寸各別是5.4吋、6.1吋，覆蓋有史以來最堅固的手機玻璃「超瓷晶盾」，延續iPhone 12系列的平整邊緣設計，支援 IP68 等級防水防塵。螢幕亮度提升 28 %，最高可達 800 尼特。搭配全新的A15 Bionic晶片（6核心CPU / 4核心GPU / 16核心神經網路引擎）。主相機從改為45度角對角線排列，首度支援位移式光學影像穩定系統，並提供全新電影級模式、智慧型 HDR 4、攝影風格功能等。電池續航力上，iPhone 13 mini對比iPhone 12 mini電池續航力增加1.5小時，iPhone 13對比iPhone 12電池續航力則增加2.5小時，提供粉紅色、藍色、午夜色、星光色、PRODUCT RED（紅色）五色選擇。

iPhone 13 Pro以及iPhone 13 Pro Max。（摘自蘋果官網）

iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max則是6.1吋以及6.7吋Super Retina XDR顯示器，首度支援 ProMotion 自動適應更新頻率技術，最高螢幕更新率120Hz，覆蓋「超瓷晶盾」，支援 IP68 等級防水防塵；搭載全新的A15 Bionic晶片（6核心CPU / 5核心GPU / 16核心神經網路引擎）；採用望遠、廣角與超廣角相機都是1200萬畫素的相機系統，光圈分別是f/2.8、f/1.5（2.2倍進光量）、f/1.8，超廣角相機視野120度，望遠鏡頭可支援最近2mm微距攝影。可支援6倍光學變焦（3 倍光學變焦放大，2 倍光學變焦縮小），數位變焦15倍。支援Apple ProRAW；錄影上也支援電影級風格、ProRes Video，共提供銀色、石墨色、金色、天峰藍色，提供128GB、256GB、512GB以及首度提供的1TB選項。

在台灣，iPhone 13系列將在9 月 17 日晚上 8 點開放預訂，9 月 24 日正式上市。Apple Watch Series 7尚未公布全球上市時間；第九代iPad以及iPad mini 6的在台上市時間也待蘋果公佈。