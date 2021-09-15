蘋果（Apple）在台灣時間15日凌晨1點舉行了今年度的秋季發表會，iPhone 13系列壓軸登場，其中iPhone 13 Pro系列更是等到最後才上陣，考驗果粉耐心！蘋果將iPhone 13系列的重點升級之處放在相機，與歷年「S」等級的iPhone一致，並透過微幅降價，以及提供全新1TB選擇提升售價，再度展現蘋果在定價上的智慧與經驗！

iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max則是6.1吋以及6.7吋Super Retina XDR顯示器，首度支援 ProMotion 自動適應更新頻率技術，最高螢幕更新率120Hz，能在切換不同app時自動切換螢幕更新率（10Hz~120Hz之間），兼具省電效果與需要快速更新螢幕內容的需求；同樣覆蓋「超瓷晶盾」，不易摔裂，支援 IP68 等級防水防塵。

iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max搭載全新的A15 Bionic晶片，值得矚目的是採用6核心CPU / 5核心GPU / 16核心神經網路引擎架構（每秒可執行最多可達 15.8 兆次運算），硬是比iPhone 13以及iPhone 13 mini的A15 Bionic GPU多出一個核心，這是相當罕見的情況，因為過蘋果同一年iPhone採用的A系列晶片，都不會有所不同（但A9曾出現過不同代工廠（三星與台積電，發生效能有別的情況，但基本規格與架構還是相同）。可以見得，iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max在圖形處理上的性能，會比iPhone 13以及iPhone 13 mini更為強大！

iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max邊框是醫療級不鏽鋼，抗腐蝕質感佳。機身支援 IP68 等級防水防塵。仍是採用望遠（光圈f/2.8）、廣角（f/1.5）與超廣角相機（f/1.8）都是1200萬畫素的相機系統，超廣角相機視野120度。廣角相機具備更大的光圈和歷來最大的感光元件，進光量最高2.2倍，日夜拍都更出色；並運用光學雷達掃描儀拍攝「夜間」模式人像照。超廣角相機則具備更大的光圈，捕捉的光線提升 92%，擁有更快的感光元件，以及全新自動對焦功能。同時，望遠相機現在也支援「夜間」模式（望遠、廣角、超廣角相機都可支援）。

iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max全新的望遠相機具備 77 公釐焦距與 3 倍光學變焦，更適合拍攝經典人像，拍攝遠景的照片和影片，也更顯清晰。而以較近距離拍攝主體時，不妨選擇「人像」模式製造散景的朦朧美感，還可試試攝影棚等級的各種光線效果。望遠鏡頭也首度加入支援最近2mm微距攝影，讓iPhone相機可應對的場景更多，能更不受限制地捕捉美景。

整體上，iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max可支援6倍光學變焦（3 倍光學變焦放大，2 倍光學變焦縮小），數位變焦15倍（都比iPhone 12 Pro系列更為出色）。支援Apple ProRAW；錄影上也支援電影級風格，自動在不同主體間順暢地變換焦點，讓錄影更有戲劇感，輕鬆拍出媲美大師之作；且電影級模式支援杜比視界 HDR；全新推出的攝影風格功能，可以選擇「鮮明」、「豐富對比」、「暖色」或「冷色」項目，將你偏好的色調與色溫設定套用在照片上。這項功能與濾鏡不同是，仍可保留天空與皮膚的自然色調，且只要一次設定好你的風格，相機就會自動記錄，每一次捕捉美景都是你愛的風格。

iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max更是全球唯一提供ProRes Video功能，讓你能以 ProRes 或杜比視界進行錄製及剪輯。ProRes 的高色彩保真度與低壓縮率，讓使用者隨時隨地拍攝、剪輯和傳送可供播送的內容。現在，你可在 iPhone 上全程以 ProRes 完成計畫案；或是將 iPhone 上的 ProRes 影片輕鬆輸入 Mac 的 Final Cut Pro 中處理。這項功能會稍晚推出。

透過全新的訊號處理器 (ISP)，可運用神經網路引擎的機器學習能力，讓智慧型 HDR 4 為場景中的多個人物進行單獨調整，讓精調的人物對比、光線和膚色，使人人都更上相，在鏡頭上更好看；當然中低光源的環境下拍攝時，相機會啟動深度融合，捕捉場景中各處的細緻紋理。

電池續航力上，根基於A15 Bionic更節能的表現，還有其他能效更好的組件，以及更大的電池，iPhone 13 Pro對比iPhone 12 Pro電池續航力增加1.5小時，iPhone 13 Pro Max對比iPhone 12 Pro Max電池續航力則增加2.5小時。蘋果與全球超過200個電信商合作，iPhone 13系列的5G功能可支援60國的5G頻段。

在台灣，iPhone 13系列將在9 月 17 日晚上 8 點開放預訂，9 月 24 日正式上市。iPhone 13 Pro以及iPhone 13 Pro Max提供銀色、石墨色、金色、天峰藍色的選擇。從128GB起跳，也提供256GB、512GB，而iPhone 13 Pro系列首度提供1TB選項。

以下是iPhone 13 Pro系列在台上市價格：iPhone 13 Pro 128GB容量NT$32900、256GB容量NT$36400、512GB容量NT$43400、1TB容量NT$50400；iPhone 13 Pro Max 128GB容量NT$36900、256GB容量NT$40400、512GB容量NT$47400、1TB容量NT$54400。