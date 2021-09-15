今年是蘋果第二度採用線上預錄、Apple Park直播的方式舉辦秋季新品發表會，揭曉一年一度的新iPhone。同場蘋果也發表Apple Watch Series 7。這是自第一代Apple Watch發表之後，蘋果再度未公布上市時間的一款智慧錶。相對於當初第一次推出的技術難題，本次應是受到全球晶片大缺的影響，僅預計在秋季末上市，確切日期沒有公佈。而台灣向來也非Apple Watch首波上市國家，因此或許得等候更久才能入手。

Apple Watch Series 7是史上最耐用的 Apple Watch，擁有更堅固水晶玻璃錶面，比 Apple Watch Series 6 增厚 50%，使其在不犧牲光學清晰度的同時變得更加抗裂。也是第一款擁有 IP6X 防塵認證，也維持 WR50 防水等級的 Apple Watch。外型上沒有如外界所傳，仍是採用圓弧形邊框設計，但顯示面積大為提升，比Apple Watch Series 6提升將近 20% 的螢幕區域，邊框也更收窄，只有 1.7 公釐，比 Apple Watch Series 6 縮小 40%。隨顯 Retina 顯示器在室內的亮度比 Apple Watch Series 6 提升最高達 70%。

Apple Watch Series 7 因為錶面顯示區域更大，提供 41 mm與 45 mm尺寸。Apple Watch Series 4~Apple Watch Series 6提供40/44mm的選擇；Apple Watch Series 3以前則提供38/42mm的選擇，新版的 41 mm與 45 mm尺寸，可對應過往的Apple Watch錶帶（45/44/42mm錶帶通用、41/40/38mm錶帶通用）。

受益於錶面提升，Apple Watch Series 7 提供兩種更大的字體與全新 QWERTY 鍵盤，更方便使用者輸入， 並善用裝置端的機器學習技術，根據上下文預測下一個字詞，提升打字速度和方便性。watchOS 8 的「碼錶」、「活動記錄」、「鬧鐘」等 app 選單標題和按鈕尺寸都更大，能更輕易使用。

而專為 Apple Watch Series 7 大尺寸顯示器所設計的錶面在 watchOS 8 首次亮相。全新的輪廓錶面將錶盤移至顯示器邊緣，並會隨著一天的時間動態變化，突顯當前時刻。全新雙組合錶面善用擴大的螢幕區域，呈現兩個富含資訊的大尺寸中心複雜功能。此外，經典「世界時鐘」錶面以傳統手錶為基礎，24 小時時區圍繞雙圈錶盤顯示，非常適合旅客，並支援 Apple Watch Series 4 或後續錶款。「人像」錶面使用 iPhone「人像模式」的景深功能，為使用者堆砌美好的個人化體驗。

另外watchOS 8 也為自行車騎士帶來全新功能。透過先進演算法分析 GPS、心率、加速感應器與陀螺儀等資料，能偵測使用者開始騎乘的時間，並在使用者未手動啟動時，發出開始「室外自行車」體能訓練的提示。此外在watchOS 8中，跌倒偵測演算法經過更新與最佳化，讓偵測跌倒也適用於體能訓練中 (包括自行車)，並經過細微調整，可辨識從自行車跌落以及在其他體能訓練類型中跌倒的姿勢和影響，讓配戴的使用者在更多處境下能受到跌倒偵測功能的保護。

此外，Apple Watch Series 7仍支援眾多功能，包括電子心率感測器與心電圖app 以及血氧感測器和 app4 。watchOS 8 透過全新的體能訓練類型、新的正念app、創新的輔助使用功能、更方便使用的 Apple錢包、家庭app 的更多功能，及強化的訊息與照片app。

Apple Watch Series 7 充電一次的電池續航力可達 18 小時，滿足一天所需，透過全新充電結構與磁性快速充電器 USB-C 連接線，充電速度比 Apple Watch Series 6 提升 33%，從0~80%充電只需要45分鐘，也只需要充電8分鐘就可以應付8小時睡眠追蹤的功能。

Apple Watch Series 7 推出午夜色、星光色、綠色以及全新藍色與 (PRODUCT)RED的全新鋁金屬錶殼外觀，以及一系列全新顏色與風格的錶帶。不銹鋼錶殼則有銀色、石墨色、金色款式；此外還有鈦金屬、深空灰色鈦金屬款式。而Apple Watch Nike 與 Apple Watch Hermès 也會推出專屬全新錶帶和錶面。全新 Nike 運動型錶環提供三款顏色，將 Nike Swoosh 和商標文字融入錶帶編織紋理，並配有全新的 Nike 彈跳錶面，在輕點螢幕、轉動數位錶冠或移動手腕時會出現動畫效果。

而也可能是受到晶片缺料的影響，Apple Watch Series 7（包含Apple Watch Nike 與 Apple Watch Hermès）並沒有宣布上市時間，僅指出會在秋季末推出，售價US$399起，在推出後，Apple Watchs Series 7將擠下Series 6，成為與Apple Watch SE、Apple Watch Series 3同在官網銷售的Apple Watch。