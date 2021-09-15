自2016年起，旺旺中時媒體集團開國內先河，與中華戰略暨兵推研究協會針對「蔡政府兩岸關係」、「南海仲裁爭議」、「川普就任後之美中台關係」、「 2020 十月驚奇」、「 2021 中美重開機」等議題，進行共11次政軍兵棋推演。每次推演結果透過平面、影音、網路平台以饗全球視聽群眾，提供讀者驗證國際情勢後續發展，頗具參考價值。

因此，本集團於15日邀請國內各界專家，以「2021年中美第三次對話」為主題，預推第三次對話時，雙方如何為重啟關係而設定議題，如何在首輪接觸時安排未來高層對話的優先議題，以及如何在二輪協商時，處理無共識的棘手議題。

這次的推演構想為隨著塔利班奪下阿富汗首都喀布爾，不但造成阿富汗情勢丕變、華府在國際社會的威望嚴重受挫；拜登面臨國內政治壓力的節節高升，還要安撫盟友關係，決定放緩與中國大陸的緊張關係。另一方面，北京也希望趁此重新調整與華府的互動，雙方很有可能展開第三次對話。

本次擔任議題與事件想定的「管制組」，由中國時報戎撫天總主筆、中華戰略暨兵推研究協會黃介正理事長，以及中華戰略學會研究員張競博士擔任。

扮演拜登政府國安團隊與政策顧問的美國組(藍方)，則由前駐紐西蘭大使介文汲、國防安全研究院研究員陳亮智，以及前美國共和黨亞太區榮譽主席方恩格來扮演。

代表中共中央國安事務相關部委領導者，則由政治大學國關研究中心主任寇健文、駐美國軍事代表團前團長淡志隆，以及中華經濟研究院第一所所長劉孟俊先生負責。

整個推演過程共分為三個動次：動次一為議題設定，動次二為藍方與紅方首輪接觸，動次三為二輪協商，最後進入推演總結。