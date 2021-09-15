今年蘋果的2021秋季發表會，延續去年一次推出4款新iPhone的模式，此次就帶來了iPhone 13 mini及iPhone 13的基本款，以及Pro系列的iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max，在硬體方面，想當然晶片及鏡頭也有升級以外，在拍攝的軟體支援上，也因著全球Vlog及影片需求增加，而特別加入了電影級模式，更在兩大系列的容量上分別提升至iPhone 13系列的512GB及Pro系到的1TB版本，看來就是要鼓勵使用者多以iPhone拍影片的升級。

全新四款iPhone 13系列，此次均搭載了最新的A15仿生晶片，6核心的CPU號稱比對手快上50%，而GPU上也快達30%。（翻攝直播畫面）

全新四款iPhone 13系列，均搭載全新的「電影級模式」，不僅可手動或自動切換焦點物件或人物，更能在後製時去調較景深；圖為iPhone 13 Pro拍攝之影片截圖。（翻攝直播畫面）

全新四款iPhone 13系列，此次均搭載了最新的A15仿生晶片，6核心的CPU號稱比對手快上50%，而GPU上也快達30%，讓全新搭載的「電影級模式」更能順暢地運作，該模式可讓使用者在錄影時會自動把焦點放在拍攝主體上，當有明顯的新主體移動或入鏡時，也能自動將焦點變換到他們身上，更能直接點選焦點，以鎖定焦點在指定人物或物件上，同時打造更細膩的景深效果，還能透過後製去調較景深，更支援杜比視界HDR，讓使用者在拍攝時，都能輕鬆拍出屬於自己的影片故事，在Pro系列上還將會有ProRes模式或杜比視界進行錄製及剪輯，再輸入進Final Cut Pro中進行後製，打造第一台提供端對端專業工作流程的智慧型手機。

全新的iPhone 13 mini及iPhone 13特別更改了鏡頭擺放的位置，從垂直式的排列，改成了斜對角的1200萬像素的廣角與超廣角雙相機系統設計。（翻攝直播畫面）

全新的iPhone 13 mini及iPhone 13特別更改了鏡頭擺放的位置，從垂直式的排列，改成了斜對角的1200萬像素的廣角與超廣角雙相機系統設計。（翻攝直播畫面）

全新的iPhone 13 mini及iPhone 13特別更改了鏡頭擺放的位置，從垂直式的排列，改成了斜對角的1200萬像素的廣角與超廣角雙相機系統設計。（翻攝直播畫面）

全新的iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max搭載了專業級1200萬像素的望遠、廣角與超廣角3鏡頭系統。（翻攝直播畫面）

全新的iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max搭載了專業級1200萬像素的望遠、廣角與超廣角3鏡頭系統。（翻攝直播畫面）

全新的iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max搭載了專業級1200萬像素的望遠、廣角與超廣角3鏡頭系統。（翻攝直播畫面）

全新的iPhone 13系到均可在錄影時輕鬆進行變焦，Pro系列更能達3倍光學變焦放大、2倍光學變焦縮小、最高可達9倍數位變焦。（翻攝直播畫面）

至於大家最關心的鏡頭上，此次iPhone 13 mini及iPhone 13就特別更改了鏡頭擺放的位置，從垂直式的排列，改成斜對角的設計，以1200萬像素的廣角與超廣角雙相機系統，至於iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max就搭載了專業級1200萬像素的望遠、廣角與超廣角3鏡頭系統，以上均搭配全新的感光元件位移式光學影像穩定功能，讓拍攝時能夠更穩定，iPhone Pro系列更升級至最高可達15 倍數位變焦，還有全新的攝影風格功能，可調色調與色溫，簡單拍出如加入濾鏡的照片，還能拍攝微距畫面的功能。而在前置鏡頭部分，4款新Pro系列的ProRes影片錄製皆能支援。

全新的iPhone 13 mini及iPhone 13分別搭載了5.4吋及6.1吋的Super Retina XDR display。（翻攝直播畫面）

全新的iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max則為6.1吋及6.7吋的Super Retina XDR display，同時具備ProMotion自動適應更新頻率技術，會因應使用狀況而自動調整、最高可達120Hz更新率。（翻攝直播畫面）

另外在螢幕上，iPhone 13 mini及iPhone 13分別搭載了5.4吋及6.1吋的Super Retina XDR display，而iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max則為6.1吋及6.7吋的Super Retina XDR display，同時具備ProMotion自動適應更新頻率技術，會因應使用狀況而自動調整、最高可達120Hz更新率，而電池上也為iPhone有史以來擁有最持久續航力的機種，像iPhone 13及iPhone 13 Pro Max就分別比上代最長可增加2.5小時。

全新iPhone 13 mini定價2萬2900元起、；Phone 13則為2萬5900元起，17日晚上8點在台開放預訂、24日起正式販售。（翻攝直播畫面）

全新Phone 13 Pro定價3萬2900元起、iPhone 13 Pro Max為3萬6900元起，17日晚上8點在台開放預訂、24日起正式販售。（翻攝直播畫面）

全新Phone 13 Pro定價3萬2900元起、iPhone 13 Pro Max為3萬6900元起，17日晚上8點在台開放預訂、24日起正式販售。（翻攝直播畫面）

全新iPhone 13 mini定價2萬2900元起、；Phone 13則為2萬5900元起，17日晚上8點在台開放預訂、24日起正式販售。（翻攝直播畫面）

全新的iPhone 13 mini及iPhone 13將推出藍色、午夜色、粉紅色、（PRODUCT）RED、星光色 5款顏色以外，更有升級版的128GB、256GB、512GB 3種規格，iPhone 13 mini定價2萬2900元起、iPhone 13則為2萬5900元起；至於iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max就將推出比去年太平洋藍更淺一點的天峰藍色，以及經典的金、石墨及銀共4種顏色，規格則再度提升至共128GB、256GB、512GB，以及全新的1TB 4款選擇，Phone 13 Pro定價3萬2900元起、iPhone 13 Pro Max為3萬6900元起，17日晚上8點在台開放預訂、24日起正式販售。

今年蘋果也推出了一系列MagSafe周邊配件。（翻攝直播畫面）

今年蘋果也推出了一系列MagSafe周邊配件。（翻攝直播畫面）