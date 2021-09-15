今年蘋果的2021秋季發表會，延續去年一次推出4款新iPhone的模式，此次就帶來了iPhone 13 mini及iPhone 13的基本款，以及Pro系列的iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max，在硬體方面，想當然晶片及鏡頭也有升級以外，在拍攝的軟體支援上，也因著全球Vlog及影片需求增加，而特別加入了電影級模式，更在兩大系列的容量上分別提升至iPhone 13系列的512GB及Pro系到的1TB版本，看來就是要鼓勵使用者多以iPhone拍影片的升級。
全新四款iPhone 13系列，此次均搭載了最新的A15仿生晶片，6核心的CPU號稱比對手快上50%，而GPU上也快達30%，讓全新搭載的「電影級模式」更能順暢地運作，該模式可讓使用者在錄影時會自動把焦點放在拍攝主體上，當有明顯的新主體移動或入鏡時，也能自動將焦點變換到他們身上，更能直接點選焦點，以鎖定焦點在指定人物或物件上，同時打造更細膩的景深效果，還能透過後製去調較景深，更支援杜比視界HDR，讓使用者在拍攝時，都能輕鬆拍出屬於自己的影片故事，在Pro系列上還將會有ProRes模式或杜比視界進行錄製及剪輯，再輸入進Final Cut Pro中進行後製，打造第一台提供端對端專業工作流程的智慧型手機。
至於大家最關心的鏡頭上，此次iPhone 13 mini及iPhone 13就特別更改了鏡頭擺放的位置，從垂直式的排列，改成斜對角的設計，以1200萬像素的廣角與超廣角雙相機系統，至於iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max就搭載了專業級1200萬像素的望遠、廣角與超廣角3鏡頭系統，以上均搭配全新的感光元件位移式光學影像穩定功能，讓拍攝時能夠更穩定，iPhone Pro系列更升級至最高可達15 倍數位變焦，還有全新的攝影風格功能，可調色調與色溫，簡單拍出如加入濾鏡的照片，還能拍攝微距畫面的功能。而在前置鏡頭部分，4款新Pro系列的ProRes影片錄製皆能支援。
另外在螢幕上，iPhone 13 mini及iPhone 13分別搭載了5.4吋及6.1吋的Super Retina XDR display，而iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max則為6.1吋及6.7吋的Super Retina XDR display，同時具備ProMotion自動適應更新頻率技術，會因應使用狀況而自動調整、最高可達120Hz更新率，而電池上也為iPhone有史以來擁有最持久續航力的機種，像iPhone 13及iPhone 13 Pro Max就分別比上代最長可增加2.5小時。
全新的iPhone 13 mini及iPhone 13將推出藍色、午夜色、粉紅色、（PRODUCT）RED、星光色 5款顏色以外，更有升級版的128GB、256GB、512GB 3種規格，iPhone 13 mini定價2萬2900元起、iPhone 13則為2萬5900元起；至於iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max就將推出比去年太平洋藍更淺一點的天峰藍色，以及經典的金、石墨及銀共4種顏色，規格則再度提升至共128GB、256GB、512GB，以及全新的1TB 4款選擇，Phone 13 Pro定價3萬2900元起、iPhone 13 Pro Max為3萬6900元起，17日晚上8點在台開放預訂、24日起正式販售。
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