蘋果（Apple）在今（15）日凌晨1點揭開了今年度秋季發表會的序幕，令人頗為意外的推出iPad mini 6、第九代iPad、iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、Apple Watch Series 7等七款硬體產品，此外連帶讓Apple TV+以及Apple Fitness+兩項服務短暫亮相，兼顧軟硬、硬體與服務的三角化策略，但是會中有一些奇妙之處，或許更令人值得細細品味。

一、蘋果罕見未回應Epic Game官司結果

過往蘋果經常利用蘋果發表會的機會，公開對於特定議題進行回應，例如近幾年來在矽谷備受關注的隱私議題、還有蘋果生態系對於開發者的助益，與帶來的營收等等，但今年度，蘋果起碼正在面對兩大爭議，包含與遊戲開發商Epic Games之間的官司判決出爐，可能會對App Store 30%抽佣制度帶來決定性影響，但是蘋果沒有藉機回應。

而蘋果原本也要在隨著iOS 15正式版推出納入進一步防止兒童性剝削內容（Child Sexual Abuse Material，CSAM）的偵測功能。在公布政策且受到外界強烈批評之後，蘋果僅宣布將「根據來自用戶、倡議團體、研究人員等方面的意見，蘋果決定要有更多額外的時間來蒐集意見並且予以改進，再推出這些對於保護兒童權益至關重要的功能。」會把相關功能延後推出，但也沒點明時間！也沒有在本次發表會中談到任何相關議題。

二、iPhone 13巧妙命名 是不忌諱還是別有用心

對比iPhone 11與iPhone 12全系列，iPhone 13全系列相對於iPhone 12全系列的升級幅度，嚴格來說絕沒有前者從4G跨越到5G那麽巨大。在發表前也多度傳出蘋果可能將今年新機命名為iPhone 12s，且網路民調iPhone 13的名字也讓部分忌諱「13」數字的歐美消費者感到不適。不料蘋果最終還是選擇iPhone 13系列的命名，除了念起來比較簡單之外，也代表蘋果自iPhone X / iPhone 11開始，一年加上一號的命名規則可能就此底定，藉此消彌過往S系列升級幅度略為不足的隱形缺憾。

以當前的傳聞來看，包含螢幕下Touch ID、或甚至是螢幕下Face ID，移除連接埠的全無線設計等，都沒有在iPhoen 13系列當中出現。在疫情下，iPhone X之後的Face ID臉部解鎖技術確實在配戴口罩下較難以解鎖，姑且不論蘋果尚未推出取代這項技術的原因為何，但就無法提供消費者一個更為便利且安全的解鎖方法來說，不由得令人失望了一回。

三、蘋果就是很擅長 續玩顏色魔法

跟過往「S」代iPhone現身蘋果總是會推出很有亮點的新顏色一樣，今年度秋季發表會新品當中，顏色也是一大亮點。延續iPhone 12以藍色為主打色，iPhone 13 Pro推出全新的天峰藍色，相當粉嫩，算是Pro系列中不走沈穩路線的新亮點。

在iPhone 13以及iPhone 13 mini當中，則移除了原本的紫色、綠色等亮點色，加入全新的粉紅色。蘋果曾在iPhone 6s這一代首度推出玫瑰金，一舉成為市場焦點。在iPhone 13、iPhone 13 mini中的粉紅色，則是將呈現在玻璃機身上，質感肯定與過往有很大不同，預期將很有市場吸引力。

Apple Watch Series 7 鋁合金錶殼則是繼去年推出Apple Watch Series 6推出藍色、 (PRODUCT)RED新色之後，今年則是推出午夜色、星光色、綠色以及全新藍色與 (PRODUCT)RED，當然首度出現的綠色是全新亮點，也符合蘋果強調新品耐用性、增加騎車跌倒偵測新功能的形象。

而針對iPad mini 6，則是推出粉紅色、星光色、紫色，以及太空灰色。蘋果今年度不僅巧妙利用新色吸引使用者，也把「金色」改稱「星光色」（starlight），灰色或是太空灰色改稱「午夜黑」。這都是比較罕見的命名方式，有點不像蘋果的風格，更像其他品牌慣用的手法。

四、定價還是很巧妙 善用容量提升拉抬價格天花板

定價巧妙向來是蘋果善用的策略，今年度在iPhone 13當中完美呈現了蘋果在此方面的技巧，先來看看iPhone 13系列在台上市價格：iPhone 13 mini 128GB容量NT$22900、256GB容量NT$26400、512GB 容量NT$33400；iPhone 13 128GB容量NT$25900、256GB容量NT$29400、512GB容量NT$36400；iPhone 13 Pro 128GB容量NT$32900、256GB容量NT$36400、512GB容量NT$43400、1TB容量NT$50400；iPhone 13 Pro Max 128GB容量NT$36900、256GB容量NT$40400、512GB容量NT$47400、1TB容量NT$54400。

仔細推敲就會發現，iPhone 13系列全比iPhone 12系列更為便宜，入門款式都降價NT$1000，以iPhone 13 mini以及iPhone 13來說，儲存容量還加倍，輕鬆塑造了入門價更為親民的特色。不過蘋果也很聰明首度加入1TB容量，有效提升了iPhone 13 Pro系列的價格，此外iPhone 13 mini以及iPhone 13來說，先前都沒有提供512GB，也有一樣的效果。

iPhone 13 mini從256GB挑選512GB需要加7000，直接讓iPhone 13 mini 512GB跨入3萬領域。同樣來說，iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max也因為全新更大容量的加入，讓1TB價格直接跨入五萬，各是NT$50400、NT$54400，衝破了當年iPhone XS Max 512GB的NT$52900，設立新的價格天花板，也考驗著果粉的信仰！

五、Apple Fitness+未在台推出 讓Apple Watch Series 7魅力打折

蘋果今日花了不少篇幅介紹Apple Fitness+服務，這項服務也增加皮拉提斯、引導式冥想，還有Group Workouts等新功能，讓與好友一起運動變得更簡單，為用戶增加運動時的動力，雖然增加了21國服務範圍，但是仍舊沒有台灣，令人感到Apple Watch Series 7體驗與魅力都略為打折。

Apple Fitness+新增在21國推出，可惜仍沒有台灣。（摘自蘋果官網）

六、疫情下預錄影片加上外景 展現創意與新高度

向來喜愛強調iPhone攝影功能的蘋果，當然今年仍舊花了不少篇幅分享iPhone 13系列的相機功能，不過這些恐怕都比不過會中一支iPhone 13介紹影片以及介紹電影級模式的影片那麼有趣，不僅拍出趣味性，也很接地氣，分別以日常都會出現的英雄「快遞員」以及類似驚悚影片的方式，揮灑創意。

Introducing iPhone 13 | Apple

Whodunnit | Cinematic mode | iPhone 13 | Apple

此外，蘋果開場就以一系列介紹加州各地名勝美景的影片開場，在疫情下看來是格外舒暢，重溫了不少當初可自在出遊旅行的回憶。預錄影片也首度加入戶外分享的外景，讓影片更為生動，也更為貼近真實。蘋果預錄影片的風格先前已被友商借鑒，如今再度拍出新高度，無愧於蘋果之名。