今（15日）凌晨1點舉行的蘋果秋季發表會中，意外地宣布了將推出全新的iPad及iPad mini，雖然iPad帶來的驚喜不大，但此次全新的iPad mini則是有所大升級，不僅外型上採用了如iPad Pro的設計，更將Touch ID置於機頂的主按鍵上，邊框也因抽起了舊有的Home鍵而變得更窄、螢幕更寬廣，外觀看起來就跟iPad Pro的微型版，而且因同樣採用了全新A15仿生晶片，更能使用第二代的Apple Pencil，可是相當吸引的新選擇。

全新的iPad mini採用了8.3吋的Liquid Retina螢幕。（翻攝直播畫面）

全新的iPad mini採用了8.3吋的Liquid Retina螢幕，另外也改用了USB-C連接埠，而且因應Apple Pencil使用的升級，因此側邊也有磁力吸附的Apple Pencil的功能，搭載了全新A15仿生晶片，CPU效能提升達40%、GPU也提升了80%，更具備5G及Wi-Fi 6的連網功能，雖然螢幕不及iPad Pro大，但在功能上卻非常齊全，在發表會的影片中，也不難看到能提供專業人士作輔助使用，像攝影師可以USB-C埠當第二螢幕，醫師也能以此為病患檢查時的行動螢幕，配上前後均為1200萬像素的鏡頭，以及早前已推出的「人物居中」功能，可是相當方便、可放於較大的口袋或小包包中的行動裝置；台灣共推出太空灰色、星光色、粉紅色、紫色，共有64GB及256GB、Wi-Fi及5G版可選擇，定價1萬4900元起，目前台灣暫未公布上市日期。

全新的iPad mini搭載了全新A15仿生晶片，功能上更為強大。（翻攝直播畫面）

全新的iPad mini共推出太空灰色、星光色、粉紅色、紫色，共有64GB及256GB、Wi-Fi及5G版可選擇。（翻攝直播畫面）

全新的iPad mini。（翻攝直播畫面）

全新的iPad mini定價1萬4900元起，目前台灣暫未公布上市日期。（翻攝直播畫面）

另外全新的iPad則是搭載了A13仿生晶片，在CPU、GPU上都比上代快了20%，也能使用第一代Apple Pencil，在螢幕上則為10.2 吋的Retina螢幕，鏡頭上則為800萬像素廣角相機、搭配1200萬像素的前置鏡頭，同樣加入了「人物居中」功能，就算在視訊或錄製影片時都可使用，另外也可搭配聰穎鍵盤使用；台灣共推出太空灰色及銀色，共有64GB及256GB、Wi-Fi及4G版可選擇，定價1萬500元起，目前台灣暫未公布上市日期。

全新的iPad則是搭載了A13仿生晶片，在CPU、GPU上都比上代快了20%，也能使用第一代Apple Pencil。（翻攝直播畫面）

全新的iPad。（翻攝直播畫面）