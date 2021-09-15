除了iPhone 13系列及iPad系列以外，今（15日）蘋果也發表了全新的Apple Watch Series 7，以「未來的健康就在手腕上」為主軸，主打全新更大、更堅固的螢幕表面，還有更好操控、更大的按鍵，以及更快的充電系統等升級，但此次全新功能並未如過去發表的時候多，而是多以使用層面上的方便性及操作方面作提升，目前台灣定價仍未推出，預計秋末開始發售。

全新的Apple Watch Series 7比上一代邊框窄了40%，螢幕也大了20%。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Series 7因螢幕擴大了，因此也把像計算機、計時器等按鍵放大，同時還能以全鍵盤打字回覆訊息。（翻攝直播畫面）

Apple Watch Series 7此次搭載了比上一代邊框窄了40%，螢幕也大了20%，隨時顯示的Retina螢幕，不用抬手或觸碰螢幕即能查看表面上的時間、各項資訊及複雜功能，而且也因螢幕擴大了，因此也把像計算機、計時器等按鍵放大，同時還能以全鍵盤打字回覆訊息。

全新的Apple Watch Series 7打造出有史以來最強的抗裂水晶玻璃表面，其加厚了50%，比上一代提升超過2倍以外，重新設計的表面抗裂能力也更強。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Series 7共推出了五款鋁金屬新色，包括全新的綠色，還有藍色、（PRODUCT）RED、星光色及午夜色。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Series 7定價為399美金起、台幣約1萬1030元，預計秋末開始發售。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Series 7。（翻攝直播畫面）

此次更提升了Apple Watch的螢幕耐用度，打造出有史以來最強的抗裂水晶玻璃表面，其加厚了50%，比上一代提升超過2倍以外，重新設計的表面抗裂能力也更強，而且一直最讓消費者頭痛的電池問題，此次也全面提升，不僅充電速度更快最高可提升33%，像8小時的睡眠追蹤只須充電8分鐘，從0到80%大將需要45分鐘即可充滿；全新Apple Watch Series 7推出了共五款鋁金屬新色，包括全新的綠色，還有藍色、（PRODUCT）RED、星光色及午夜色，定價為399美金起、台幣約1萬1030元，預計秋末開始發售。

去年推出的Apple Fitness+今年也迎來升級，加入了皮拉提斯、冥想指導、雪季運動練習等新運動的課程。（翻攝直播畫面）

Apple Fitness+今年將提升到共21國可以使用該服務，不過目前台灣仍未上架該服務。（翻攝直播畫面）

另外蘋果也有發表去年推出的Apple Fitness+升級，今年將提升到共21國可以使用該服務之餘，今年還加入了皮拉提斯、冥想指導、雪季運動練習等新運動的課程，還有最高支援32人的Group Workout團體運動功能，能夠與朋友連線，遠距與大家一起運動不寂寞，打造無隔閡的運動空間，可惜目前台灣仍未上架該服務。