台中市36歲男子賴亞生3年前為找在麗緻牙醫診所工作的妹妹理論，竟持刀殺害牙醫王冠中，更攻擊2名護理師，賴父再度出面希望尋求被害人諒解，王冠中遺孀難以接受賴家的道歉，其委託律師徐承蔭表示，賴家至今不曾賠償過1塊錢，又試圖拿疾病脫罪，儼然是在殘殺被害人後又踐踏司法。

本刊調查，賴亞生在2018年5月時曾與妹妹有過口角衝突，他因此持刀衝進妹妹工作的診所，王冠中為保護自家員工而奮力阻擋，遭賴亞生猛刺殺害，還有2名護理師也被追殺致輕重傷，其中1人在失去呼吸心跳後被救回一命，至今仍飽受精神疾症、神經被切斷和手臂萎縮之苦。

牙醫師王冠中是眾人眼中的5星級丈夫和爸爸，他和妻子約定好退休後要周遊列國，璀璨生命卻終止在賴亞生手上。（圖／翻攝畫面）

案發至今已逾3年，但那一天讓被害者家屬「從天堂掉進地獄」，王冠中遺孀曾在媒體上細數王醫師視病猶親、待人以誠的種種事蹟，對家人更是百般疼愛和照顧，每天照顧罹癌的妻子不遺餘力。麗緻牙醫是患者眼中的5星級診所，王冠中也是當之無愧的5星級丈夫和父親，夫妻倆原已規劃好要到匈牙利參加女兒的畢業典禮，白頭偕老後一國玩過一國，卻因賴亞生而毀掉了所有的美好。

家屬難以接受摯愛一如往常地出門上班，卻在自家診所遭殺害，賴亞生在往生室還不願向王醫師致歉，王太太曾持康乃馨到總統府陳情，並附上給蔡英文總統的卡片，表示「這社會破了很多洞」，希望能盡速補起來，蔡英文當時親筆回信，承諾將改進司法制度和強化對精神病患的照顧，王太太當時感謝蔡英文的「慈悲」，賴亞生最終仍三度逃死。

台中高分院今年6月依殺人罪判處賴亞生無期徒刑時，聽判的王太太當場淚灑法院，痛批台灣已成「免死天堂」，死刑則淪為擺設的花瓶，對台灣法律十分失望，民事庭審理後，又認為王冠中死後有留下保險金和遺產，加上王太太有不動產和存款，判賴亞生不需支付547萬元扶養費，再度引發家屬震怒。

殘忍的司法判決讓王太太身心俱疲，律師徐承蔭則表示，賴父曾在媒體前下跪，但至今卻不曾賠償過1塊錢，而賴家聲稱賴亞生有疾病，但賴亞生的身心障礙手冊早已註銷，且不再用藥，更可以出國打工，案發後卻又拿疾病當脫罪藉口，儼然是在殘殺被害人後又踐踏司法，後續必定將繼續上訴。

賴亞生犯下殺人案卻3度逃死，王冠中遺孀曾痛批台灣已成「免死天堂」，死刑則淪為擺設的花瓶。（圖／報系資料照）

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