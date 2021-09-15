台中市麗緻牙醫血案造成1死2傷悲劇，更在被害者家屬心中留下難以抹滅的傷痕，死者王冠中的遺孀曾向蔡英文總統陳情，希望能補齊社會安全網漏洞，蔡英文當時承諾會強化對精神病患的照顧，但國民心理健康人均預算長期處於 27 元以下，今年更只有 26.84 元，相當於「1 碗泡麵」，讓醫界憂心忡忡。

本刊調查，我國心理健康人均預算低早非一日之寒，由於心理健康「看不到、摸不著」，又需長期投入才能見效，是醫學界公認的「弱勢項目」，從2013年開始就沒有超過27元，監察院在2014年也針對精神健康預算嚴重不足糾正衛福部，即使近年全台心衛需求大幅增加，精神病患犯罪問題也層出不窮，都未見更多資源挹入。

立法委員邱臣遠日前召開記者會，痛批心理健康預算極低「僅值泡麵」。（圖／翻攝邱臣遠臉書）

根據立法委員邱臣遠日前召開的記者會，衛福部在這7年間得到的預算可說是「海嘯式」增長，2013年的預算為580億元，今年的總預算則已超過2000億，國民心理健康計畫卻仍舊少的可憐，2013年預算為5億5000萬，今年則是6億3000萬，預算占比更從0.9%，一路跌到0.03%。

而諷刺的是，其實國民心理健康促進計畫的年度「預估」預算是一年高過一年，今年的「預估」額超過10億，實際編列的落差卻高達4億，若以台灣目前2300萬人口計算，相當於每人只能分到26.84元，邱臣遠也在會議上痛批「一碗泡麵都買不起了，怎麼可能換得到優質的心理衛生服務？」

預算低下自然代表資源緊縮，台灣平均每11人就有1人看過身心科，但全台只有22間社區心理衛生中心，等於平均106萬人才一間社區心理衛生中心，此現象讓醫界憂心忡忡，呼籲投入更多資源。

「你要馬兒跑，就要給馬兒吃草。」精神科醫師楊聰財提到，適當的預算增加才能讓精神醫療網在人力做徹底貫徹，包括平時促進國人身心健康的衛教，到二級預防的早期發現早期治療，再到患者避免功能敗壞的復健，這樣才能對整個精神病患的狀況有幫助。

精神科醫師楊聰財認為，社區強制治療是最需經費的一環，如今預算編列卻嚴重不足。（圖／楊聰財提供）

楊聰財提到，社區強制治療是最需經費的一環，如今因預算編列不足，社區強制治療配合醫院的意願比較低，也導致能量不夠，且強制住院是短期措施，真正要安置患者、長期追蹤還是得靠社區精神醫療，這也是目前的主流，

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