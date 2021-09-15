台中麗緻牙醫診所血案造成牙醫王冠中慘死悲劇，兇手賴亞生因罹患思覺失調症而3度逃死，而近年來精神病患犯罪問題層出不窮，卻被判的「越來越輕」，包括刺死鐵路警察的鄭姓男子一審被判無罪，梁姓男子在吸毒後殺母竟也被高等法院判無罪而當庭釋放，精神科醫師楊聰財不禁感嘆「鑑定報告被利用」。

根據統計，我國司法史上最後一位被判死刑的精神病患，是台南林基雄因罹癌情緒低落，在安養院內縱火，造成13人死亡悲劇，高分院認定他犯案時絲路清晰而判處死刑，此後所有精障兇手全部逃死，包括殘殺「小燈泡」的兇嫌王景玉，和潛入校園將女童割喉的兇手龔重安，新店隨機殺人案的王秉華一審雖被判死，但法界普遍認為他死刑定讞的機會不大。

台南林基雄在安養院內縱火，造成13人死亡悲劇，他也是我國最後一位被判死刑的精神病患。（圖／報系資料照）

精神病患殺人「逃死」之外，更有兇手當庭被判無罪，例如在嘉義車站刺死鐵路警察李承翰的鄭姓男子，他一審因被鑑定有思覺失調症而遭判無罪，李父因此抑鬱而終，二審才被改判17年徒刑；梁姓男子吸毒後砍下母親頭顱，法院也認為他是在毒品作用最強期間殺母，改判無罪當庭釋放，二案皆引發社會譁然，也將大眾對司法的不信任推到最高點。

「鑑定報告是被法官運用，講直白一點，是被利用。」楊聰財坦承近年精神病患者的確有「越判越輕」的趨勢，他提到，精神鑑定主要是透過醫療團隊評估案發時病患的狀態，但法官才是主要裁決者，法官會以報告內的某一段內容證明犯嫌有病或有教化可能，其自由心態也就至為關鍵。

精神病患被判死刑難如登天，王冠中遺孀因而呼籲設置精神急症醫院，落實真正的「無期徒刑」，用終身監禁取代死刑，期盼別再有善良百姓成為洩憤刀俎，但專門管理精神病患犯人的司法精神醫院喊了多年，卻始終是「只聞樓梯響」，與大眾和家屬期待有極大落差。

行政院政務委員林萬億3月受訪時則表示，司法精神醫院相關規劃還需要一點時間，將先設置司法精神病房，分級分流在各精神醫院的受處分對象，進行階段性處理。

王冠中遺孀呼籲設置精神急症醫院，落實真正的「無期徒刑」，用終身監禁取代死刑。（圖／報系資料照）

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