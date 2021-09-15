日前有網友在《爆怨公社》po文，花了8800元住進新開幕的「JR東日本大飯店台北」，洗澡竟流出「黃色髒水」，這間正宗日系飯店剛營運就出包，在網上引起軒然大波，眼尖的民眾還發現，內裝有前身「台北六福皇宮」的影子，更惹來議論。

8月23日才開幕的JR東日本台北，位在台北市南京東路三段上，靠近捷運南京復興站，前身是老牌五星飯店「台北威斯汀六福皇宮」，由六福集團向房東國泰人壽承租，經營了20年於2018年底熄燈，隔年改由日本JR東日本飯店集團承租，外傳砸6億元重新裝潢，打造為軟硬體兼具質感的豪華型旅館。

儘管飯店人員對「黃色髒水」事件，立即致歉善後，但消費者對重金打造的新裝潢，似乎少了驚喜感。比對網友貼出的照片，飯店房間與走廊的地毯，看似沿用六福皇宮所留下，房間浴室沒有明顯改變，就連迷你吧的咖啡機也似乎同款，其餘擺設布置及風格差異並不大，有部分家具更換。

比對JR東日本台北自助餐廳「鉑麗安」，與過去六福皇宮「絲路宴」互動式餐廳，除了餐桌椅有更換，其餘裝潢變化不大，同樣是搶眼的黑白色地磚搭配大片落地窗。（合成圖／黃威彬攝、六福皇宮提供）

記者實際探訪JR東日本台北，一樓大廳、接待櫃台及動線擺設有明顯不同，地下一樓有3處餐廳，從前的上海餐廳「留園」已改成中華料理「凱華樓」，餐廳裝潢已變；現場服務人員介紹著說，「廚師是由過去六福皇宮頤園北京料理『原班人馬』請回飯店，最有名的就是北京烤鴨。」

另一間過去六福知名的「絲路宴」自助式餐廳，改名「鉑麗安」，也將以自助餐式營運，不過受疫情影響僅開放單點，餐廳內裝保留搶眼的黑白色地磚搭配大片落地窗，餐桌椅有更換，其餘裝潢變化不大。地下一樓走廊深處，還藏著一間隱密性高的「はや瀬」（HAYASE）懷石料理，可說是JR東日本台北的新亮點，從師傅到食材皆原汁原味出自日本仙台。

飯店3樓昔日的「邱吉爾爵士雪茄館」，在JR東日本接手後，仍保留雪茄吧與酒吧2空間，目前配合疫情尚未開放。

不少民眾因疫情影響久未出國，非常期待住一晚JR東日本台北享受「偽出國」「類出國」「微旅行」，卻發現留有不少六福皇宮DNA，不免失望。對於民眾提出裝潢相似度太高，記者在截稿前未收到JR東日本台北回應。

根據民眾說法，房間與走廊的地毯及房間浴室，和前身六福皇宮很像，經記者比對網路照片，看得出家具有做更換，擺設布置及風格基本上差異不明顯。（合成圖／報系資料庫、翻攝自JR東日本大飯店臉書）

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