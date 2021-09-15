新開幕的「JR東日本台北」，不但留有前身六福皇宮裝潢身影，還端出昔日頤園的烤鴨，有民眾覺得誠意不足、了無新意，就連房東對新房客的好待遇，也讓前房客六福集團心生不悅。

外界多以為，六福集團3年前退租，是因為20年合約到期不續約，但並非如此。一位知情人士透露，「實際合約還有好幾年」，「如今回想起來，感覺像是刻意挖坑。」

最令六福集團傻眼的，就是「打破飯店租賃必須租整棟的慣例」。六福集團向國泰人壽承租這棟地上15層、地下6層的建築時，是整棟承租，然JR東日本堅持不願承租地下三樓可容納800人的宴會廳，因為「少子化、不婚趨勢下，做婚宴一定虧」，結果國泰人壽讓步自行找人承租，同時在福泰飯店集團總裁廖東漢居中磋商下，JR東日本也取得比以前還優惠的租金條件。

據了解，六福皇宮退租前，為了爭取降低租金，六福集團多次拜訪國泰人壽，但每次都拖2、3個月才有回覆。「六福也願賭一把，選擇和國壽以短約換長約，雖然降了房租，但只要餐飲營業額達不到目標，就得交付以倍數計算的違約金。」六福集團董事長莊豐如曾說，最後六福仍出場，不但賠上20年心血結晶，還付出違約金4億元。

六福集團董事長莊豐如表示，六福皇宮營運績效名列全台飯店前十強，但20年來只有2年賺錢，其他都在賠錢，2018年熄燈記者會上集團總裁莊秀石(左)與女兒莊豐如離情依依。（圖／報系資料庫）

六福集團總裁莊秀石曾向友人透露，「六福皇宮承租20年，付給國泰的房租，累計高達80億元。」莊秀石的女兒莊豐如也曾嘆，「20年來只有2年賺錢，且最多賺1億多元，其他18年都在賠錢。」

2018年底熄燈時，外界才赫然發現，原來名列全台飯店前十強的六福皇宮，竟然年年虧損，2017年虧損2.4億元，全棟租金5億，占成本4成。就連最會賺錢的晶華酒店董事長潘思亮也不敢置信，「租金占4成，到底要怎麼經營下去？」業界人士也說，每間飯店的營收結構都不同，很難有合理標準，但通常租金占3成以上就很難賺錢。

JR東日本台北打破飯店租賃必須租整棟的慣例，地下三樓由房東國泰人壽自行招租，同時還爭取到比前租客還優惠的租金條件。（圖／黃威彬攝）

當時，國泰人壽發言人林昭廷解釋，「2009年金融海嘯時，國泰人壽曾調降六福的租金，調整租約內容，租金並非年年上漲。」「觀察其他同規模旅館後，發現六福餐飲明顯需要改善，3年前（2015年）提出要求，經過2年觀察才確認六福皇宮達不到要求，原訂2017年終止合約，再給予1年緩衝期，已顧及情義。」

商仲業者預估，目前新房客JR東日本年租金約在4億餘元，和六福皇宮過去一樣是採漸進式調整。不過市場也有傳聞指出，「租金遠比以前六福的更優惠。」如今，六福只能飲恨。

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