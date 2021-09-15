陳喬恩屢被傳懷孕，和小9歲的馬來西亞富二代Alan交往2年，由於她今年42歲，總是被認為處於備孕狀態。本刊日前直擊她身形圓潤，衣著寬鬆、腳踩平底鞋，看起來的確有那麼一點孕味，不過細看之下，雖然下盤略嫌穩健，但肚子還算平坦，看樣子應該只是她一貫對外解釋的「吃得太誇張」，而她也自知唯有減重一途，才能打破懷孕傳言，因此和男友外出用餐，她竟克制地只吃沙拉，要當個很正的女明星，也真是辛苦了。

小倆口雖然交往兩年，但感情一直很不錯，走在路上手也都牽牢牢。（圖／本刊攝影組）

日前本刊接獲爆料，指陳喬恩本月三日曾出現在竹北老家附近的咖啡店，挺著微凸的肚子在點飲料；九月七日晚間九點半左右，陳喬恩和男友Alan回到台北，現身住處一樓大廳，陳喬恩一人在大廳門口等待，沒多久一輛白色轎車停靠，她立刻上前坐進副駕駛座，而在駕駛座的，當然是貼心的Alan。

近期又被傳有孕，陳喬恩走路時還不時扶腰，讓人忍不住猜測傳言的真實性。（圖／本刊攝影組）

6分鐘後車子到了永康街，看來男友和她一樣，開車追求速度，將車子停妥後，Alan主動牽起陳喬恩的手，開始在靜巷中漫步，陳喬恩頭戴棒球帽、穿黑上衣，手上拿著一本她在社群網路上推薦過的小說，相當有大學生氣息，不過下半身寬鬆的白色長褲，卻讓她的下盤顯得有些豐滿。

習慣「手機先吃」的陳喬恩，拍食物拍了好一會兒才開始用餐。（圖／本刊攝影組）

小倆口看似漫無目的走著，不一會兒走進一家頗具名氣的咖啡廳，點好餐後兩人各自滑手機，上餐後，陳喬恩「手機先吃」，忙著狂拍桌上的食物，還站起身抓角度，而一旁的Alan不知道是不是太餓了等不及，突然翻了個白眼，不久，兩人的社群網站上陸續貼出食物的照片，陳喬恩說自己運動完只能吃沙拉，而Alan點的則是超高熱量的法式吐司，上面還有一大坨鮮奶油。

不喜歡吃沙拉的陳喬恩竟然點了一大份，看來是真的打算要開始減肥。（圖／翻攝自陳喬恩IG）

用餐過程中，Alan細心地幫陳喬恩倒了杯水，但彼此幾乎沒說上幾句話，Alan甚至戴上耳機專心看手機，完全是老夫老妻的相處模式。兩人一直在店裡待到深夜十一點半，終於起身，一起到了櫃檯結帳，一前一後走出咖啡廳，Alan手上還拿著沒吃完的剩菜，兩人前往停車場取車。在繳費時，陳喬恩側身看起來有一點點小腹，不知是否像她在網路上澄清的是真的變胖了，還是真的有孕了？吃飽喝足後的兩人，隨後驅車返回住處。

吃飽喝足的兩人去停車場牽車離開。（圖／本刊攝影組）

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