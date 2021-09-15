陳喬恩和Alan因參加戀愛實境節目《女兒們的戀愛》假戲真做，兩人時常在社群網站上互相tag對方秀恩愛，先前她還PO出手上有鑽戒的照片，更被湖南衛視導演吳夢知爆料即將結婚，有網友私訊她，她無奈表示求婚是私人的事，無論有沒有都不會講，還附上白眼的圖示，看得出來對這段感情相當認真且保護。

而懷孕話題始終揮之不去，是因為陳喬恩是屬於易胖體質，每次都是拍戲時變瘦，一下戲回到正常生活就回胖，先前她在社群網路上秀出「巴掌腰」，引起網友熱烈討論，但這陣子又變回豐腴模樣，她也調侃自己「放這照片完全是感嘆當年也是有怎麼狂吃都不胖的歲月（減肥中的我淚流）」，且每次變胖都要被懷疑是有了身孕，也有網友說她走路怪怪的，竟說「也許沒懷孕但可能是痔瘡犯了」，她也完全沒動怒大方回覆：「謝謝你幫我澄清，但是好像有哪裡怪怪的～沒有懷孕，沒有痔瘡。」

本刊去年底曾直擊陳喬恩與男友及友人餐敘小聚，離開餐廳時略顯微醺模樣。（圖／本刊攝影組）

事實上，陳喬恩總是被猜測懷孕，今年已經被傳了三次，除了因與Alan穩交讓粉絲期待看到兩人有好結局之外，也可能跟她的穿搭習慣有關，身材屬於圓身的她，穿上吊帶褲、寬褲或厚毛衣總是特別吃虧，尤其腹部更會被放大，稍微吃飽一點就頗為明顯，也難怪老是擺脫不了懷孕傳聞。

陳喬恩的豪氣海量眾所皆知，不少粉絲也就是欣賞她這種率直的個性。（圖／本刊攝影組）

而陳喬恩一路胖胖瘦瘦，曾挑戰十天內瘦3公斤、一個月瘦12公斤這類快速瘦身菜單，之前還放話「下一次你們見到我，必須有正」，然後又被本刊直擊開始吃沙拉餐，但據了解這種忽胖忽瘦的狀態其實會讓身體吃不消，加上她又是個愛好美食、酒量極佳的吃貨，如果是因為懷孕而變福泰還可喜可賀，但假使是單純貪吃所致，身體還是要顧啊！

陳喬恩與男友Alan常在社群曬恩愛，且約會模式幾乎都是在吃好料。（圖／翻攝自陳喬恩IG）

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

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