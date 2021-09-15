68歲資深藝人龍劭華昨天（14日）在高雄猝逝，大體在今天（15日）凌晨一時許運抵高雄市立殯儀館，家屬悲痛萬分扶靈喊「下車了」，最快今天早上進行相驗。

消息傳出的第一時間，龍劭華的家人、女兒、經紀人立刻從台北立即奔往高雄阮綜合醫院，見龍最後一面。據了解，家人希望龍劭華能盡早回家，因此讓殯葬業者漏夜趕到。但由於家屬過於悲痛，當時是由Z頻道、蘇姓老闆，也是龍劭華的多年好友，帶領殯葬業者進入醫院接大體。此外，現場也有多達逾20位的高雄好友陪伴龍劭華一家人、給予安慰與支持。

殯葬業者在龍劭華家屬的要求下，漏夜趕到醫院接大體並處理後事。（圖／宋岱融攝）

本刊獨家直擊運載龍劭華大體的廂型車從阮綜合醫院的地下停車場運出，凌晨一時許的暗黑深夜，天空中飄著細雨，龍劭華在親友隨行下，一路以安穩的慢速前往高雄市立殯儀館。當抵達殯儀館時，「下車囉！」親友扶靈下，悲痛喊著。

「下車囉！」龍劭華親友扶靈下，悲痛喊著。（圖／宋岱融攝）

在殯儀館接大體並處理殯葬相關事宜時，全程由龍劭華的女兒陳璇出面處理，包括簽署所有的文件，陳璇一身黑衣，面容看起來明顯憔悴，而龍的經紀人及其他親友則隨時陪伴在旁，同時似乎也有意無意地幫忙遮擋媒體鏡頭的窺視。

龍劭華女兒陳璇出面處理所有文件作業。（圖／宋岱融攝）

龍劭華的經紀人（右）不斷護著陳璇（左）。（圖／宋岱融攝）

龍劭華的經紀人（左）與眾多親友一路隨行到殯儀館。（圖／宋岱融攝）

據了解，龍劭華昨晚7點多的時候被劇組人員發現倒臥在民宿房間內，7點25分時送往高雄阮綜合醫院，但到院前就已OHCA，8點09分醫院宣告不治。原本醫院要代為出面說明但遭拒絕，家屬表示不願意醫院對外發表龍劭華的相關病情資訊，而經紀人原訂晚間10點要對外說明，也突然臨時取消，改至今天早上對外說明。今天也將進行相驗。

龍劭華14日被發現倒臥在房中，緊急送往高雄阮綜合醫院。（圖／宋岱融攝）

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