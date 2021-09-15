LINE是台灣民眾使用率最高的通訊軟體，幾乎每個人的智慧型手機都有安裝。2017年推出的「收回功能」更是深受好評，挽救不少人的人際關係。不過一名女網友PO文表示，她跟友人吵架後後悔了，想逐句收回對話，操作到一半卻發現「怎麼找不到收回功能」，頓時崩潰。

原PO在匿名論壇《Dcard》說，她和友人吵架，後來氣消了想收回訊息，一句一句操作，不料收到一半卻找不到這個功能了，當場傻眼；其他複製、刪除、分享、截圖等功能都還在。

她上網找答案，「原來LINE的收回功能要24小時內才有效」，超過一天就無法收回，所有訊息將成為呈堂證供。原PO恍然大悟，嘆自己手腳不快一點，也提醒其他網友後悔要趁早，24小時內都來得及。

至於為什麼是24小時？當年LINE在推出這項功能時曾表示，團隊考量過採分鐘或小時計，後來討論出「有的人可能前一晚發訊息，隔天早上反悔」，所以給予一天的補救期。