第八輪AZ今天開打，符合資格的2大類對象將可分別接種第一劑和第二劑疫苗，而AZ昨天也被指揮中心指揮官陳時中認證為靈活度最大的疫苗，因為先打了AZ，第二劑除了打AZ外，未來若開放也許有機會混打mRNA疫苗。而《中時新聞網》也整理出接種AZ常見的副作用、發燒處理方式等常見的5個問題供民眾參考。

一、今天誰可以接種AZ？

在7月19日前登記意願的18至22歲年輕人可打第一劑疫苗；以及在9月10日前已打完第一劑AZ滿10周以上的民眾則可以接種第二劑。預計在9月15日至9月23日開打。

二、哪些人不建議接種AZ？

對疫苗成分嚴重過敏者、打過AZ曾出現嚴重過敏反應或血栓合併血小板低下症候群的人，將不予以接種，另正在發燒或罹患急性重重度疾病者，建議等病情穩定後再打。孕婦的部分則建議詢問過醫師再打。

三、接種AZ常見的副作用？

打AZ疫苗後常見的副作用有7個，分別是注射部位疼痛（54.2%）、疲倦（53.1%）、頭痛（52.6%）、肌肉痛（44.0%）、畏寒（31.9%）、關節痛（26.4%）與發燒（7.9%），相關症狀通常會在數天內消失。

四、打完出現5症狀快就醫

打完AZ後28天內，如果出現「嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇」、「嚴重且持續腹痛超過24小時以上」、「嚴重胸痛或呼吸困難」、「下肢腫脹或疼痛」以及「皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑」，請立刻就醫。

五、發燒可以吃什麼舒緩？

打完疫苗若發燒不適，可以吃退燒止痛藥緩解，不過，家醫科醫師許書華提醒，自行至藥局買藥要注意安全劑量，含乙醯胺酚成分的止痛藥，健康成人建議最大日劑量不超過4000毫克。