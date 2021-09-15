嘉義縣議員邱銀海被控爆打環保局稽查人員，被依妨害公務罪移送，昨14日晚間以10萬元交保，不過邱銀海直喊冤，控訴對方態度很差，還先駡他三字經，且兩人只是在拉扯，並非出手毆打對方，加上對方未表明身分，他根本不知道對方是公務人員，不認有妨害公務。

遭疑爆打環保稽查員，嘉縣議員邱銀海喊冤控對方先駡三字經(呂妍庭攝)

邱銀海指環保局亂說，強調自己很冤枉，他並不認識蘇姓分隊長，且對方一進去就大小聲、很凶，他反問對方在凶什麼？要對方不要大小聲，但對方還是一直譙，還駡他三字經，連一旁的警察都問蘇「你知道他是誰嗎？他是議員」，對方反嗆「議員算什麼？」，氣不過才過去拉對方，結果兩人就跌倒在地。

邱銀海否認有動粗，說警察就在現場，怎麼可能會毆打對方？被辦妨害公務「很冤枉」，說自己是受民眾拜託才到現場了解狀況，且明明是對方先嗆他，兩人在拉扯，誰先拉也不知道，事後自己也有驗傷，已保留法律追訴權，會先跟環保局談，也不排除反告對方。

邱銀海還說，檢察官諭令10萬交保也讓他覺得很冤枉，強調他不知道對方是公務人員，對方沒表明身分，也沒戴名牌，口氣很差，是直到拉扯後才知道他是公務員，「如果知道就不會跟他大小聲」，強調他是替百姓關心，發生這種事很無辜。

邱銀海環保局廢棄物妨害公務傷害罪嘉義地檢署中埔分局