軍漢光37號演習13日起，在本島外離島異地同時，展開為期5天的實兵、局部實彈操演，陸軍司令部臉書連續發布圖文，披露所屬部隊前兩天操演情況，包括金防部、馬防部與澎防部3個外島防衛指揮部的戰力防護操演，其中，馬防部實施自衛戰鬥演練，官兵在「盡忠報國」的精神標語下專注操演，這類精神標語在離島已少見，相當特殊。
另金防部戰車營執行的機動至戰術位置科目中，3輛M60A3戰車配合現地環境偽裝，墨綠色的車身全抹上黃土，亦見部隊官兵的用心。
陸軍司令部臉書指出，為期5天4夜的漢光37號實兵演習正式展開，官兵秉持「訓練就是作戰」精神，完成各項整備，驗證平時勤訓精練成果。
外島部分，澎防部模擬遭遇敵襲，官兵立即實施彈藥領取與裝載，金防部所屬3輛M60A3戰車在岸際戰備道奔馳，迅速前往指定陣地，馬防部官兵則於據點實施自衛戰鬥，人員全副武裝持T91步槍及T75機槍等武器警戒，加上該據點外牆的「盡忠報國」精神標語，展現官兵精實訓練成果。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。