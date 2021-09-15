金防部戰車營機動至戰術位置。中華民國陸軍臉書

金防部戰車營機動至戰術位置。中華民國陸軍臉書

澎防部模擬遭敵襲擊，單位進行彈藥、武器領取與裝載。中華民國陸軍臉書

軍漢光37號演習13日起，在本島外離島異地同時，展開為期5天的實兵、局部實彈操演，陸軍司令部臉書連續發布圖文，披露所屬部隊前兩天操演情況，包括金防部、馬防部與澎防部3個外島防衛指揮部的戰力防護操演，其中，馬防部實施自衛戰鬥演練，官兵在「盡忠報國」的精神標語下專注操演，這類精神標語在離島已少見，相當特殊。

另金防部戰車營執行的機動至戰術位置科目中，3輛M60A3戰車配合現地環境偽裝，墨綠色的車身全抹上黃土，亦見部隊官兵的用心。

陸軍司令部臉書指出，為期5天4夜的漢光37號實兵演習正式展開，官兵秉持「訓練就是作戰」精神，完成各項整備，驗證平時勤訓精練成果。

外島部分，澎防部模擬遭遇敵襲，官兵立即實施彈藥領取與裝載，金防部所屬3輛M60A3戰車在岸際戰備道奔馳，迅速前往指定陣地，馬防部官兵則於據點實施自衛戰鬥，人員全副武裝持T91步槍及T75機槍等武器警戒，加上該據點外牆的「盡忠報國」精神標語，展現官兵精實訓練成果。