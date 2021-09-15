新冠疫情延燒，國內約343萬人接種第一劑莫德納疫苗，但僅有33萬人接種第二劑，民眾黨指出，第二類官員第二劑施打率高達65%，早已打好打滿。行政院長蘇貞昌昨（14）日受訪時則表示，這是不實謠言，第二類施打第二劑的人員僅有1700人，占不到1%，且大多數是警消等第一線人員。對此，國民黨台北市議員王鴻薇要求公布這1700名中央官員名單，並酸問「不知道丁怡銘打了嗎？」

對於第二類中央官員施打疫苗爭議，蘇貞昌昨受訪時表示，其中有很多不實謠言，強調第二類施打第二劑疫苗的有28萬人，其中僅有1700人是中央人員，占0.6%，絕大多數都是第一線地方清潔人員、警消、義消、救護車駕駛等，都是勞苦功高應該特別照顧者，且施打的多是AZ疫苗。

行政院長蘇貞昌14日視察國際郵包檢疫作業，回應第二類官員施打第二劑疫苗爭議。（圖／中時新聞網直播畫面）

聽完蘇貞昌一番話，王鴻薇昨在臉書表示，全民苦等疫苗第二劑等不到，甚至有人是連第一劑都打不到，但蘇貞昌竟說中央防疫人員「只有」1700人施打第2劑，企圖轉移質疑，她不禁想問，所以中央防疫人員總數多少？中央政府單位注射各類疫苗的比例如何？不曉得你的愛將丁怡銘打了嗎？有種就立即公布名單。

王鴻薇指出，目前是全國65歲以上長者注射第2劑的數量不滿1%，且國內有更有300萬名施打莫德納民眾苦等不到第二劑，第一線基層人員當然很需要，但那些所謂的中央官員是不是全都打好打滿？這些第二類的中央官員們是誰？蘇貞昌就應該出來講清楚。

王鴻薇直言，莫德納到貨效率這麼低，施打狀況還不願意公開透明，人民對政府的信任蕩然無存，難道疫情已經過了三、四個月，還一點準備都沒有，到現在還只能期待別人施捨嗎？很多國家甚至都準備打第三劑了；而當初最愛講超前部署的政府，根本就笑死人了。

此外，韓國在親自催貨後，不到一個月內，莫德納於9月初就陸續出貨至韓國，短短兩週已收到815.2萬劑疫苗；反觀台灣莫德納疫苗嚴重不足，王鴻薇提到，政府派國安會祕書長顧立雄、外交部長吳釗燮到美國，竟然是要搞代表處更名，看來在蔡政府眼中，民進黨的利益比人民的性命還重要。