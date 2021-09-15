金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2021年7月底，國銀對中小企業放款餘額達8.28兆元，月增達805.14億元，合計前7月對中小企業新增放款達4762億元、創同期次高，亦較全年新增3000億元目標超標達58.73％。
金管會統計，截至7月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額67.36％、月減0.2個百分點，占民營企業放款餘額69.37％、月增0.06個百分點。中小企業平均逾放比0.31％，月減0.01個百分點。
銀行局副局長童政彰指出，國銀前7月對中小企業新增放款達4762億元，僅略低於去年同期的4954億元、改寫同期次高。若範圍擴大至全年，亦已創下歷史次高，為僅次於去年全年的新增9144億元。
童政彰表示，除了國銀積極支持紓困振興，國內產業基本面良好、外銷暢旺，亦帶動企業周轉金及中長期資金需求。前7月對中小企業新增放款較多的前五大國銀，依序為華銀474億元、合庫393億元、臺企銀348億元、一銀344億元、國泰世華銀306億元。
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