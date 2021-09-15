鴻海(2317)與泰國國家石油（PTT）14日透過線上儀式簽署合資協議，雙方將成立合資公司，攜手打造泰國電動車垂直整合生產據點，建構布局東盟電動車樞紐，而泰國東部經濟走廊（EEC）將是未來潛在設廠據點之一。

鴻海與PTT成立的合資公司，將從設立新工廠開始，逐步建立製造生產系統、供應鏈管理和工程研發中心，長達5～6年的投資計畫金額估達10～20億美元規模，支持泰國未來能源轉型方向，契合政府推動創新電動車產業政策。

鴻海表示，在泰國汽車產業擁抱電動車的趨勢下，將會把創新產品及開發平台資源，結合PTT在泰國市場的營運優勢，協助當地汽車產業轉向電動車技術，讓泰國製造業及經濟發展得以持續面對國際競爭者挑戰。

而未來工廠生產整車能力將立基於鴻海的先進技術，範圍涵蓋完整的硬體和軟體平台，能顯著縮短設計開發時間，優化電動車製造成本，同時提高電動車市場競爭力。首階段規畫在2～3年間達到年產能5萬輛的製造目標，並在未來擴展到每年15萬輛產能。

PTT總裁兼執行長Auttapol Rerkpiboon表示，將透過旗下ARUN PLUS結合集團能源業務及關聯企業，開發完整的電動車價值鏈，未來也歡迎泰國製造廠（OEM）參與一條龍式的營運規畫，包括設計、製造、組裝電動車及生產電池平台、傳動系統和電機等主要部件。

Auttapol Rerkpiboon指出，雙方此次合作可望帶動國家整體投資，並提升泰國人民的技術能力和職業水平，首階段成功後將進一步擴大投資，除有助於提高泰國商業潛力，也響應推動電動車政策方向，加速電動車產業成為S曲線產業，進一步實現溫室氣體減排目標。

鴻海董事長劉揚偉表示，創新是集團的核心價值，擁有相同DNA的PTT是理想的商業合作夥伴。而東協電動車市場未來將呈指數型成長，相信攜手PTT能為泰國電動車產業創造無限可能，且合資企業將進一步推動實現泰國4.0政策。