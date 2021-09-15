幾天前是NBA名人堂入駐頒獎典禮，其中傳奇球星「真理哥」皮爾斯(Paul Pierce)、「龍王」波許(Chris Bosh)、克里斯韋伯(Chris Webber)、「大班」華勒斯(Ben Wallace)、庫柯奇(Toni Kukoc)都獲此殊榮，在頒獎典禮上也有多位他們昔日戰友出席。

Paul Pierce shared a video on Instagram that indicates KG and Ray Allen will be sitting next to each other at tonight’s @Hoophall enshrinement. You love to see it if it stays that way! pic.twitter.com/Tms4fTWuyT — Marc D'Amico (@Marc_DAmico) September 11 2021

其中與皮爾斯在塞爾提克拿下冠軍的賈奈特(Kevin Garnett)、雷艾倫(Ray Allen)、恩師瑞弗斯(Doc Rivers)都有出席，但當天在典禮上發生尷尬小插曲，大會在安排座位時把賈奈特和雷艾倫排在一起，這讓賈奈特非常不滿，並要求更換座位。

2012年夏天雷艾倫轉投綠軍死敵熱火，此舉引來賈奈特和隆多(Rajon Rondo)不滿，他們之間關係開始惡化至今，而皮爾斯在日前已和雷艾倫和好，但真性情的賈奈特仍不願原諒雷艾倫的行為，懷恨至今，沒辦法如外界預期般重修舊好，令人惋惜。

最終因賈奈特的要求，兩人並沒坐在一起，賈奈特身旁的是昔日恩師瑞弗斯，離雷艾倫非常遠，如果按原來安排，座位並不是如此，可見賈奈特真有對此提出反映。2007年夏天，來自灰狼的賈奈特和來自超音速的雷艾倫重磅投身綠軍，與皮爾斯組成駭人三巨頭。

當年三人都處巔峰，例行賽拿下66勝，一路挺進總冠軍賽，以4：2擊敗強敵湖人拿下總冠軍，堪稱三巨頭合體最佳典範，但隔年隨賈奈特因傷報銷，在季後賽輸給魔術，2010捲土重來，可惜總冠軍賽3：4輸給昔日勁敵湖人，2011被熱火三巨頭淘汰，2012年隨著雷艾倫出走宣告解體。