台灣證券交易所訂於9月16日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議力積電(6770)申請股票上市案。

力積電實收資本額340.52億元，主要產品為邏輯暨特殊應用產品、記憶體產品。2020年稅前淨利47.99億元，每股盈餘1.23元，今年上半年稅前淨利65.06億元，每股盈餘1.75元。

《證交所》上品通過上市審議會審議
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