《證交所》力積電明天上市審議 08:042021/09/15 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所訂於9月16日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議力積電(6770)申請股票上市案。 力積電實收資本額340.52億元，主要產品為邏輯暨特殊應用產品、記憶體產品。2020年稅前淨利47.99億元，每股盈餘1.23元，今年上半年稅前淨利65.06億元，每股盈餘1.75元。 《證交所》上品通過上市審議會審議 《半導體》DRAM價Q3續漲 宇瞻營運添利 #力積電 #稅前淨利 #每股盈餘 #證交所 #上市審議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》晶技前8月每股稅前賺8.11元 全年業績戰新高 08:212021/09/14 財經 《半導體》法人喊進送暖 精測站回600關 11:442021/09/14 財經 《證交所》力智送件申請上市 15:422021/09/14 財經 《半導體》周四除息前 台積電低檔整理 11:442021/09/14 財經 台積電回神領軍 金融捧場 台股攻上17500點 09:132021/09/14 財經 《半導體》Q3營運續看升 茂矽拚H2＞H1 12:522021/09/14 財經 打國際盃 Gogoro傳借殼赴美上市 04:102021/09/15 財經焦點 小心！「明天過後」不再是末日電影，而是實境秀 07:002021/09/15 生活 防國外挖角 要拿出辦法留人 04:102021/09/14 生活新聞 王育敏4人遭判賠200萬 趙少康批：印尼電文案司法追殺 17:552021/09/14 政治 櫃買14日審議聯發國際上櫃案 09:392021/09/14 財經 財經熱門新聞 航運遭空頭狙殺 長榮最慘被外資狠倒貨 - 財經 抱股過中秋名師首選蘋概 - 財經要聞 - 工商時報 2年後公務員退撫制度比照勞工？他看傻眼：這樣誰要考 - 財經 傳產誰接多頭 外資唱旺台泥 - 財經要聞 - 工商時報 掌握6成晶片產能沒用 台灣這產業營收急縮 日媒揭內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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