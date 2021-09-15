IDF經國號戰機。（王姓讀者提供）

國軍漢光37號演習13日展開，重頭戲「屏東佳冬戰備道」戰機起降訓科目今（15）日登場，清晨6點30分至36分，經國號IDF、F-16V（Block20）、幻象2000及E-2K預警機依序成功降落；這也是首次有戰機降落佳冬戰備道，代表國軍正式完成全台4條高速公路戰備道與1條省道驗證。此外，有別於以往都是由F-16當領頭機，今年則首次改由IDF領頭。

此次是史上首次規劃佳冬戰備道起降，總統蔡英文、國防部長邱國正親自到場視導，慰勉參與操演的相關人員。蔡英文今在臉書指出，今天是漢光演習實兵驗證第三天，清晨4點多她就出發前往屏東，要來看佳冬戰備道戰機起降演練，到了現場，她看見空軍主力戰機IDF、F16V、幻象2000及E2K空中預警機，依序在戰備跑道上完成降落、整補、緊急起飛的演練。

蔡英文表示，這樣精采的戰技、迅速確實的動作，來自於平日紮實的訓練，也展現出中華民國空軍捍衛領空的自信，請大家一起為國軍喝采。

總統蔡英文親自前往佳冬戰備道視導。（圖／摘自蔡英文臉書）

總統蔡英文親自前往佳冬戰備道視導。（圖／摘自蔡英文臉書）

軍方指出，佳冬戰備道的長度為7436呎（2266.4928公尺）；佳冬戰備道公路總寬度138呎（42.0624公尺），但實際供飛機起降的寬度只有79呎（24.0792公尺），跑道又短又窄，是高難度的操演科目。

E-2K預警機。（讀者提供）

幻象2000-5型戰機。（王姓讀者提供）

事實上，國軍曾於民國2011年「長青12號演習」時，進行佳冬戰備道起降驗證，但當時因清晨大雨造成路面溼滑且能見度不佳，安全考量下臨時改採低空掠過方式模擬起落。因此今天成功進行起降，為佳冬戰備道首次有戰機成功降落，至此國軍全台4條高速公路戰備道、1條省道戰備道均在歷次漢光演習中驗證完畢。