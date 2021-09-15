駐德代表謝志偉今日（15）刊出3張，將朱學恒所贈花環上的紅玫瑰，拆開插在玻璃瓶、置於廁所中的照片。（圖／取自謝志偉臉書）

駐德代表謝志偉今日（15）刊出3張，將朱學恒所贈花環上的紅玫瑰，拆開插在玻璃瓶、置於廁所中的照片。（圖／取自謝志偉臉書）

媒體人朱學恒6月中送4個花籃給疫情指揮中心，表達對政府防疫的不滿，引發議論。朱13日表示，自己又送花給駐德代表謝志偉，並寫上同樣送給指揮中心的16個字德文翻譯，希望謝能記得人民教誨。謝今日（15）刊出3張照片，稱有同仁將垃圾桶撿來的紅色玫瑰花插在玻璃瓶置於廁所內，讓他驚呼環保又美學，也許有人問「有紅花，那白花呢？」但有了他的這首詩，就沒讓人錢白花，以此暗諷朱想藉此蹭流量。

朱學恒送花環一事曝光後，網路反應熱烈，網友紛紛在朱臉書文章下留言：「朱大真的太厲害了！送花送到國外了！」「太強了竟然翻成德文」、「我的天啊太經典了，分享一下」、「能在德國送花籃也是一絕」、「同樣身為納稅人，看起來真的嘲諷滿點，解氣」。

謝志偉今日早上6時在臉書發表《從垃圾桶裏來的花》一文，內文指出，有同仁一臉驚喜，跑來告訴他：「不知是誰，從垃圾桶裏撿出來幾朵紅玫瑰，插在玻璃瓶裡，簡單素樸的男女洗手間，頓時就顯得清新又溫暖。」他快步跟去看，見眼前景象，不禁脫口讚道：「哇！環保又美學！」

謝志偉表示，當轉身愉快的往辦公室走，耳邊隱約聽到，同仁輕聲細語、近乎呵護的對著花兒説：「你們是從『垃圾』那裡送過來的，出污泥而不染，更彰顯你們自然美麗的本質。」

謝志偉更強調，也許有人問：「有紅花，那白花呢？」那他會回答：「有啊，有了這首詩，不就沒讓人家錢白花？」藉此暗諷朱學恒。文章並附上3張朱所贈花環上的紅玫瑰，被拆開插在玻璃瓶、置於廁所中的照片。