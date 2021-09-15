目前位在菲律賓東方海面的熱帶雲簇，氣象專家吳德榮表示，周日、下周一可能發展成熱帶低壓或今年第15號颱風「電母」（Dianmu，大陸提供，指掌管雷電的電之母），但距離台灣很遠，不影響中秋連假天氣。至於今天天氣，氣象局表示，全台多雲到晴，午後降雨明顯的地方主要在東半部及北部山區，午後大雨將一直下到周六。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，菲律賓東方海面有「熱帶雲簇」，最新各國模式模擬熱帶雲簇將逐漸發展，周日、下周一(19、20日)移入南海繼續發展成熱帶低壓或颱風「電母」，結果雖不一致，但都距離台灣很遠、且又向西，朝中南半島前進，不影響中秋連假的天氣。

吳德榮表示，今天至周五(15至17日)各地晴朗、白天炎熱，午後山區有強對流發展，擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，需防較大雨勢；清晨西南風與陸風輻合，西南部亦有局部陣雨或雷雨的機率。周六(18日)各地晴朗、白天炎熱，仍有午後對流發展，注意較大雨勢。

氣象局指出，今天午後各地都有局部大雨發生機率，降雨明顯的地方主要在東半部及北部山區，周四北部平地午後雷陣雨機率提高，周五、周六西半部、東北部及山區午後易出現短暫雷陣雨或大雨。

中秋連假天氣方面，吳德榮表示，周日至下周二中秋節(19至21日)太平洋高壓增強，各地晴朗、白天炎熱，最高氣溫達36度以上，天氣穩定，只有山區午後有局部短暫陣雨的機率，影響很小。