立陶宛外長藍斯柏吉斯目前訪問華府，今天協同立國國會外委會主席帕維里歐尼斯等人前往美國國會，與美國參議院外委會主席梅南德茲會晤，聚焦立陶宛勇敢支持台灣的努力。

藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）13日啟程訪問華府，他今天協同目前也在華府進行訪問的帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）、立陶宛外委會資深成員慶格里斯（Emanuelis Zingeris）等，前往美國國會與參院外交領袖梅南德茲（Bob Menendez）會晤。

立陶宛駐美大使普蕾皮特（Audra Plepytė）也有出席今天的會面。

梅南德茲事後在推特（Twitter）分享會面照片，表示他很榮幸與藍斯柏吉斯會晤，兩人談論立陶宛勇敢支持台灣所做的努力。

此外，梅南德茲指出，雙方也談到白俄羅斯、俄羅斯與古巴的民運人士。

立陶宛因為允許台灣以「台灣」為名成立代表處，遭中國多方打壓。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、國務卿布林肯（Antony Blinken）等多位美國高層官員與國會議員，近來相繼透過致電、致函方式聲援，公開支持立陶宛抵抗中國施壓。

據了解，藍斯柏吉斯明天將與布林肯會晤，兩人曾在8月21日通話，布林肯當時在電話中表示，在面臨中國脅迫性作為之際，美國對立陶宛的支持如鐵一般堅定。

根據立陶宛外交部指出，藍斯柏吉斯與布林肯會就諸多議題進行討論，包括立陶宛與美國合作事務、強化雙邊經濟連結、國際與區域安全挑戰、跨大西洋聯盟的重要性，以及對中關係等。