金鐘視帝龍劭華，昨（14日）被發現昏迷於下榻的85大樓日租套房內，送醫急救後不治，享壽68歲，消息曝光後震驚演藝圈，許多曾與他合作過的藝人紛紛發文悼念，生前有過兩段婚姻的他，曾表示欠妻子一個婚禮，坦言有些愧疚。

龍劭華有過兩段婚姻，第一段婚姻相當短暫，第二段就是與他結縭25年的現任妻子，他回憶當年結婚時沒錢，僅準備一只白金戒指，更表示：「結那婚有結跟沒結一樣，好像沒感覺，因為我已經是第二次結婚了」，坦言對妻子感到愧疚，後來成名後為老婆補辦一場盛大婚禮，但因為邀請賓客太多，讓他搞笑表示：「自己反而更像招待客人的服務生」，至於是否有補給老婆鑽戒？他強調：「我老婆不在乎，她在乎的是我在外面賺的錢，有沒有全部拿回家。」

年輕時曾花名在外的他，曾坦承無法滿足一個女人，更以換女朋友劈腿來肯定自己，遇到現任老婆謝雪貞時，即便對方已經為他懷有身孕，龍劭華依舊沒有結婚打算，甚至還和別的女友同居，直到遭逢生意失敗欠債、工作低潮，謝雪貞仍不離不棄，才讓他覺悟應該當一個負責的男人，兩人於1995年結婚，並生下一對兒女。

龍劭華大體在親友隨行下，今天（16日）凌晨一時運抵高雄市立殯儀館，親友扶靈慟喊「下車了」，場面相當哀戚，經紀人原訂昨晚要對外說明，也將時間改至今天早上，大體也將進行相驗。