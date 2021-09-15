取自蔡英文臉書

取自蔡英文臉書

今天是漢光演習實兵驗證第三天，蔡英文表示，她在屏東佳冬戰備道，見證了空軍順利完成起降操演！這樣精采的戰技、迅速確實的動作，來自於平日紮實的訓練，也展現出中華民國空軍捍衛領空的自信！

蔡英文今早由國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘、空軍司令熊厚基、第四作戰區指揮官傅正誠等人陪同，前往屏東視導漢光37號演習「佳冬戰備跑道戰機起降」演練，驗證戰機降落佳冬戰備道實施油彈整補再戰的應變能量。接連校閱操演動態，包括戰機依序自南向北進場落地，以及PCR檢測作業流程。

蔡英文隨後也在臉書表示，今天是漢光演習實兵驗證 第三天，清晨四點多她就出發前往屏東，要來看我們佳冬戰備道戰機起降演練，到了現場，她看見了空軍主力戰機IDF、 F16V、 幻象2000及E2K 空中預警機，依序在戰備跑道上完成降落、整補、緊急起飛的演練。

她肯定國軍，並強調這樣精采的戰技、迅速確實的動作，來自於平日紮實的訓練，也展現出中華民國空軍捍衛領空的自信！「請大家一起為國軍喝采！」