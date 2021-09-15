68歲資深藝人龍劭華昨(14日)驚傳在高雄昏倒搶救不治，震驚外界，不少藝人好友、後輩聽聞噩耗，都難以置信哀痛悼念，其實，出道42年的龍劭華，演過不少戲劇和電影，敬業的他對工作認真，每次見到他都精力十足，他也曾透露為何這麼拚命拍戲的原因。

龍劭華出道以來，累積近百部電視劇作品，也參演過超過20部電影，好演技早已是眾所皆知，但他多次入圍金鐘獎，卻始終沒得獎，2019年終以戲劇《菜頭梗的滋味》奪下金鐘視帝，苦等了40年，才如願以償獲得肯定。

當時他上台也開玩笑表示「以前為了站上台灣這個最高殿堂，得罪很多人，現在成熟很多」，原來直爽的他，曾多次開砲金鐘獎，2011年輸給潘瑋柏，而評審給獎的理由是「鼓勵新人」，讓他直言「我輸得不爽，這金鐘一文不值，是個大便。」隔年又輸給「大仁哥」陳柏霖，讓他直呼莫名其妙，

2018年盧廣仲憑著《花甲男孩轉大人》，奪下最佳新人獎、視帝雙榮耀，當時龍劭華雖沒入圍，但得知後仍忿忿不平，還叫評審去「甲賽」。而2019年他再次入圍金鐘獎，頒獎前受訪時他坦言心態逐漸改變，認為入圍即是肯定，他的願望就是每年都可以入圍。

被問到許多戲劇都可以看到他，作品銳增會不會太累？龍劭華也表示，只要放假太多天就會很憂鬱，開心直呼：「有戲拍我就很爽」。他也曾教明杰2句箴言，那就是「有戲就接，錢來就幹」，看得出他對拍戲的熱情極深。