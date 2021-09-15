美國有線電視新聞網(CNN)14日引述傳奇調查記者伍德華（Bob Woodward），以及《華盛頓郵報》記者柯斯塔（Robert Costa）撰寫的新書《險境》(Peril)，指稱在2021年1月6日川粉攻擊美國國會大廈的2天後，總統川普的高級軍事顧問、參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）單方面採取祕密行動，限制川普下令發動軍事打擊或核攻擊。

《險境》寫道，因川粉進攻國會大廈而感到震撼的密利，相信川普在2020年美國總統大選後，已陷入嚴重的精神衰退。如今的川普狂躁不安，對官員大吼大叫，並建構出各種選舉陰謀等不合事實的想法。

密利擔心川普可能做出「流氓舉措」。他告訴高級參謀，「你永遠不知道甚麼事會戳到他的點」。因此，密利採取非比尋常的行動；他在1月8日於五角大廈辦公室召開一次秘密會議，審核包括動用核武在內的軍事行動程序。

在與負責五角大廈國家軍事指揮中心（National Military Command Center）的軍事高層談話時，他要求除非自己有參與，否則不要接受任何人的命令。他在辦公室中轉了一圈，看著每位軍官的眼睛，並表示，「不論你收到甚麼命令，當你執行程序的時候，當你執行程序的時候，我就是程序的一部分」，

隨後他要收到命令的軍官口頭表示確實理解他的意思。他問到「了解了嗎？」，而軍官們回應「是的，長官」。作者認為，密利視此為一種宣誓。

※「你知道他瘋了」

書中爆料，密利在觀察川普的古怪行為後，得出「他已經瘋了」的結論。他擔心川粉之亂會讓美國國家安全的「異常風險」遭到放大；甚至，在與中國大陸高階將領2次通話後，北京軍事高層也高度警惕美國的混亂狀態。

書中還爆料，當時眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也打電話給密利，而密利則保證核武很安全。

裴洛西表示，「我要對你說的是，如果沒人能阻止川普攻擊國會大廈，那下一步他會做出甚麼沒人知道。他瘋了，他已經瘋很久了」。密利則回應，「議長女士，我同意您的一切看法」。

這通電話讓密利決定採取行動。他告訴高階助手「看住一切」，隨後打給國安局局長中曾根，要後者「持續留意、關注」，還告訴中情局局長哈斯佩爾（Gina Haspel）「積極留意一切」。

或許有人認為密利此舉越權甚至是奪權，但密利認為自己是採取「善意的預防措施，以確保國際秩序不會出現歷史性的裂痕，與北京或其他國家也不會因此動用核武，或是意外擦槍走火引發戰爭」。

CNN指出，《險境》採訪第一手參與者與目擊者逾200次，鋪陳出川普在任內倒數最後幾天是何等的讓人不寒而慄。這本書也是伍德華第3本關於川普任內事蹟的著作，描述一位已陷入精神錯亂的三軍總司令，在任期最後的驚人舉措，書中描寫川普拼命掙扎抓緊最後的權力，並時常對高級顧問與助手大吼大叫。

書中還披露1月6日國會騷動與川普對川粉暴亂的反應，甚至爆料川普在1月5日如何與副手彭斯對決。透過文件、日記、電子郵件、會議記錄、便條與其他記錄，作者呈現出這段日子是如何驚心動魄。

同樣的，書中也描述拜登為何決定競選大位，以及任期前半年的點點滴滴，甚至是拜登為何積極地想撤離阿富汗，以及對川普的真實看法。