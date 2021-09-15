小編今天（15日）精選5件不可不知的國內外財經大事。法人指出，台股長假前量縮，但產業基本面並沒有變，預期蘋果i13新機價格不會高於i12，今年新機銷售上看8500萬支，優於去年i12的8000萬支。今年預估蘋果手機整體銷售2.28億支，有機會再上調，有鑑於此，他首推股價位階低的蘋概股，會有落後補漲行情。

【1】抱股過中秋名師首選蘋概

長假效應提前發酵，台股連日量縮陷入盤整，面對下周四天中秋節連假，投資人到底要不要抱股過節？三位投資專家一致建議，可逢低布局「低位階股」，例如即將新機發表、今年股價明顯落後的蘋概股，以及長線基本面優、法人積極加碼的晶圓代工、矽晶圓、封測、金控、高殖利率股等。

【2】傳產誰接多頭 外資唱旺台泥

蘋概股持續積弱、外資對電子股興趣弱化，傳產族群領頭羊倒是一棒接一棒，繼中鋼領漲鋼鐵族群後，外資最新風向轉往水泥族群，摩根大通證券指出，受電力短缺與環保法規收緊影響，聚焦華南市場的台泥表現空間更大，給予「優於大盤」投資評等。

【3】發展太空國家隊 蔡英文：打進全球太空產業鏈

總統蔡英文14日視察國家太空中心指出，太空產業是台灣「六大核心戰略產業」中的關鍵項目，進軍全球太空產業，目前已經有《太空發展法》及預算的支持，未來政府要發揮台灣在半導體、精密製造方面的長期優勢，聯合產官學界的力量，發展太空國家隊，一起打進全球太空產業鏈。

【4】陸房產巨頭爆危機 台灣金融業曝險極小

大陸恒大集團出現財務困難，金管會14日指出，國內銀行有涉及恒大集團授信者只有兩家，且合計授信金額在新台幣5億元以內，都已依法定規定提存相關呆帳準備；至於保險公司及證券商自營部位，到今年7月底則完全沒有投資恆大相關有價證券。

【5】Gogoro傳借殼赴美上市 值估逾10億美元

台灣新創電動機車與能源營運商Gogoro，傳出正準備在美國上市，市值估逾10億美元，最快本周四（16）日將公開說明。據外電報導，Gogoro正與特殊目的收購公司（SPAC）Poema商談合併，借殼赴美國那斯達克上市。