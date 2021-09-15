出道42年的資深藝人龍劭華昨(14日)傳出在高雄驟逝，享壽68歲，消息一出，廖峻和兒子廖錦德所經營的臉書第一時間便到龍劭華臉書集氣，未料最後仍傳來噩耗。廖錦德凌晨發文透露，直到今年才有機會跟龍劭華合作，還回憶當時開劇本會議時，龍劭華一身潮衣現身，微笑跟大家打招呼說：「我不讀本的喔，我是來看看大家的」，讓廖錦德心想：「你屌！我崇拜！」

廖峻兒子廖錦德2012年演出《阿爸的願望》願望出道，得知龍劭華逝世，今凌晨他發文坦言睡不著，剛入行時因為以為龍劭華脾氣不好，只敢點頭跟他打招呼，直到今年兩人才有機會進同一劇組，開劇本會議時，龍劭華雖現身，但挑明不會參加，過了40分鐘就打算要走，離開前看到廖錦德還特別鼓勵他：「你不錯喔！」

龍劭華昨傳出猝逝。（圖／中時資料照片）

廖錦德說，後來與龍劭華在高雄的住宿地點見面，兩人才進展到談心，他也向龍劭華直言以前覺得他脾氣不好，龍劭華大方回：「好像是沒錯」，又笑說：「但我也不是脾氣不好，我是有什麼不爽我就直說，誰敢說什麼我就跟他槓上！年輕的時候比較衝啦，現在收斂很多了」。私下龍劭華還喜歡看走秀節目，讓廖錦德稱讚他：「難怪你穿衣服都很有品味，我爸都亂穿」。

而龍劭華當時聽到廖錦德的稱讚後，笑說：「這只是我個人興趣啦，穿講究一點，我自己也開心。你爸亂穿也是他個人特色啊，而且他靠才華就夠了，我們這種才要靠包裝」，讓廖錦德心想：「漸漸的我覺得，他真的是一個謙虛的好男人，但該屁的時候還是會屁一下」。

兩人最後一次見面是聊工作，龍劭華問廖錦德該不該接某部新戲，當時廖錦德特別建議他還是身體為重，未料最後仍發生遺憾，兩人相處的點滴也成為廖錦德永遠的回憶，直說：「跟你相見恨晚，我很後悔只有拍到這幾張照片」。